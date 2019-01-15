Ortalık fena karıştı! Valbuena...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçeli yıldızla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
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Fenerbahçe'ye geldiğinden beri tartışma konusu olan Fransız star Valbuena konusunda yaşananlara gelin hep birlikte bakalım...
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Valbuena transferde bir anda gözde konumuna geldi... Beşiktaş'ın tecrübeli kanat oyuncusu Ryan Babel’in İngiltere Premier Lig temsilcisi Fulham’a transfer olmasının ardından yönetim, Hollandalı futbolcunun yerini doldurmak için çalışmalara başladı. Fenerbahçe’yle Şener Özbayrak’lı transferi için görüşmelerde bulunan Beşiktaş’a, Babel’in gidişinin ardından Sarı- Lacivertliler’den flaş bir teklif geldiği ortaya çıktı.
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Beşiktaş’ta kadro dışı konumda bulunan Tolgay Arslan’la her konuda anlaşma sağlayan Kanarya’nın, bu futbolcuyu kadrosuna katabilmek için son olarak Kara Kartal’a, sağ bek Şener Özbayraklı ve 1 milyon Euro’ya ek olarak takımın Fransız sol kanat oyuncusu Mathieu Valbuena’yı da önerdiği bildirildi.
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Tolgay Arslan için Fenerbahçe’den Şener Özbayraklı artı 3 milyon Euro’luk talebi bulunan Siyah-Beyazlılar’ın, yeni gelen bu teklifin ardından öneriyi değerlendirmeye aldığı öğrenildi.
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Beşiktaş Yönetimi’nin, konuyu teknik direktör Şenol Güneş’le görüşüp tecrübeli hocanın görüşünü aldıktan sonra Fenerbahçe’ye cevap vereceği ifade edildi.
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Siyah- Beyazlılar’da sol kanat transferi konusunda gündeme, Başakşehir’in tecrübeli ismi Arda Turan’ın da geldiği öğrenildi. Takımda kendi bölgesinde görev yapan isimlerin çokluğu sebebiyle istediği kadar görev almakta zorlanan Arda’nın, ayrılığa sıcak baktığı ve Beşiktaş’a önerildiği kaydedildi.
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Başkan Fikret Orman’ın, Arda’nın Beşiktaş’a transferine olumlu baktığı, ancak kulübünden aldığı 6.5 milyon Euro’luk maaşını karşılamalarının mümkün olmadığını ilettiği öğrenildi.
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Beşiktaş’ta sol kanat transferi konusunda gündeme, 3 yıl önce de hedefler arasında yer alan Yevhen Konoplyanka’nın girdiği iddia edildi. Almanya basınında çıkan haberlere göre Schalke 04’lü 29 yaşındaki kanat oyuncusunun Kara Kartal’ın radarında bulunduğu ve Beşiktaş’ın bu isim için Bundesliga temsilcisiyle resmi temaslara başlayacağı belirtildi. (Fanatik)