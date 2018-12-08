Ortalık fena karışacak! Yerine o geliyor...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Sarı-Lacivertlilerde bekleneni bir türlü veremeyen Slimani, gözden çıkarıldı. Fransız basınına göre Slimani'nin yerine yakından tanıdığımız yıldız isim gelecek.
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Büyük umutlarla transfer edilen İslam Slimani bir türlü beklenilen seviyeye çıkamıyor. Sarı-lacivertliler, Cezayirli oyuncu yerine direkt 11 oynayabilecek bir isim arıyor.
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Sezon başındaki gibi macera aramak istemeyen Kanarya'nın Süper Lig'i yakından bilen Emmanuel Adebayor ile temasta olduğu kaydedildi.
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Fransa ve Afrika basınında çıkan haberlere göre sarı-lacivertliler, 34 yaşındaki oyuncu için Medipol Başakşehir ile masaya oturacak. Togolu yıldızın, Süper Lig lideriyle 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
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SICAK BAKMIYOR
Fenerbahçe, Emmanuel Adebayor için yoğun temasta bulunmaya hazırlanıyor ancak bu sezon şampiyonluğu hedefleyen Başakşehir'in nasıl bir cevap vereceği merak ediliyor. Her ne kadar Rijad Bajic, Togolu yıldızı yedek bıraksa da zirve yolunda geniş kadroya ihtiyaç duyan teknik direktör Abdullah Avcı, tecrübeli forvetini bırakmak istemiyor. Ancak sarı-lacivertlilerin bu transfer için ısrarcı olacağı öğrenildi. Kanarya, Emmanuel Adebayor'u alarak bu sezonu kurtarmaya çalışacak.
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Gabigol Santos'a veda etti
Kanarya'nın transfer gündemindeki isimlerden Gabigol kiralık olarak forma giydiği Santos kulübüne veda etti. Takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaşan 22 yaşındaki forvet, bonservisini elinde bulunduran Inter'e dönecek. Ancak geçtiğimiz hafta "Inter'de şansım yok" açıklaması yapmıştı. Damien Comolli, Milano'ya giderek transferini görüşecek.
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SLİMANİ: DEVAMI GELECEK
Giresunspor ağlarını sarsarak şanssızlığını kıran İslam Slimani'nin keyfi yerine geldi. Cezayirli futbolcu iddialı konuştu. Slimani: "Bazen forvetler böyle zamanlar yaşar. Bir gol attım ve üzerimdeki kara bulutları dağıttım. Bu gollerin devamı gelecek. Fenerbahçe'yi hak ettiği noktaya taşımak için çok daha fazla çaba göstereceğiz. Ben de gollerimle yardımcı olacağım" dedi..