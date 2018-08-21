OrtalÄ±ÄŸÄ± salladÄ±! 'BeÅŸiktaÅŸ'a gelirse kral olur...'

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
HÃœRRÄ°YET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ tek bir Ã§atÄ± altÄ±nda buluÅŸturmayÄ± hedefleyen, kesintisiz, yÃ¼ksek kalitelihizmeti, gÃ¼ncel ve detaylÄ± ilanlarÄ±, haberleri ile emlak sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n nabzÄ±nÄ± tutan HÃ¼rriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hÄ±zlÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine aÃ§mÄ±ÅŸ ve 5 Nisan 2006 da 15 bin gÃ¼ncel ilan ile yayÄ±n hayatÄ±na baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r.
YENÄ°BÄ°RÄ°Åž
Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.
SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.
Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦
yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!
- Ä°ki tane ne oynayacaÄŸÄ± belli olan takÄ±m karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. SevdiÄŸin bir aktÃ¶r, ya da yÃ¶netmen vardÄ±r. O filmden ne alacaÄŸÄ±nÄ± bilirsin. KasÄ±mpaÅŸaâ€™dan beklediÄŸimizi aldÄ±k. Belki daha iyi olabilirler. Ama BaÅŸakÅŸehir darmadaÄŸÄ±n gÃ¶rÃ¼ndÃ¼. Kendi lig standardÄ±ndan bahsediyorum. Bunun sebebini Abdullah Hoca maÃ§tan sonra gÃ¼zel anlattÄ±. Bu iÅŸin yorgunluÄŸu falan olmaz. Ã–rneÄŸin; Emre, Adebayor yorulur. Peki Ä°rfan Can niye yoruluyor? Clichyâ€™nin dÄ±ÅŸarÄ±da kalÄ±ÅŸÄ± etkiledi ama Kerim, Ä°rfan gibi oyuncularÄ±n performansÄ± iÅŸlerini bozmadÄ±. Bu bir takÄ±m oyunu. Burada ciddi bir problem var. Beni dinlemiyorsanÄ±z, Abdullah AvcÄ±â€™yÄ± dinleyin. O kadar.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
SON GÃœNCELLEME
3 / 16
- Abdullah AvcÄ±â€™nÄ±n sÃ¶yledikleri bu maÃ§Ä±n analizi deÄŸil. Geride kalan dÃ¶nemin mesajÄ±dÄ±r. Senin karÅŸÄ±nda koca koca kulÃ¼pler, camialar vardÄ±. BeÅŸiktaÅŸ mesela; Erzurum maÃ§Ä±nda ilk yarÄ±da periÅŸan oldu. Ama ikinci yarÄ±da kopardÄ±lar iÅŸi. Galatasaray da Ã¶yle. Bazen atmosfer seni taÅŸÄ±r. BaÅŸakÅŸehirâ€™de Ã¶yle bir durum yok. O planÄ± uygulayacaklar. Bu sene son ÅŸanslarÄ±. Gelecek sene bu takÄ±mÄ± kullanamazsÄ±n, Ã§Ã¼nkÃ¼ yenileme yapman gerek. Bir yerde yatÄ±rÄ±mcÄ± da ne oluyor diyebilir. Yorar. AvcÄ±â€™nÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ± futbolculara verilen bir mesajdÄ±r. Yedek kadrolarÄ± da Ã§ok deÄŸerli. Derin ve iyi kadrolarÄ± var. Oyunu yanlÄ±ÅŸ oynadÄ±lar. Beni deÄŸil, AvcÄ±'yÄ± dinlesinler. Daha aÄŸÄ±r konuÅŸtu Ã§Ã¼nkÃ¼.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
SON GÃœNCELLEME
4 / 16
- Epureanuâ€™nun iÃ§inde olduÄŸu pozisyonu itiraz etmiyorum ama bence faul deÄŸil. Gri pozisyonlardan biri. Bunun Ã§ok daha hafiflerine Ã§ok faul Ã§alÄ±ndÄ±. Kaleciye dokunduÄŸunda ve bÃ¼yÃ¼k takÄ±msa hemen Ã§alarlar. Cesur bir karar. Hakemin kararÄ±nÄ± doÄŸru buluyorum. Abdullah AvcÄ± ile aynÄ± fikirdeyim. Kalecinin dokunulmazlÄ±ÄŸÄ± kuralÄ±nÄ± anlayamÄ±yorum. Ä°ngiltereâ€™de Ã§alsan sana maÃ§ yÃ¶netmezler. Ã‡ok daha hafif ÅŸarjlarÄ±n defalarca Ã§alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± biliyoruz.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
SON GÃœNCELLEME
5 / 16
- KasÄ±mpaÅŸa lige hazÄ±r baÅŸlayan ekiplerden biri. Ã‡ok aÃ§Ä±lmÄ±yorlar. GÃ¼Ã§leri, kuvvetleri yerinde. Trezeguet, KasÄ±mpaÅŸaâ€™nÄ±n patronu gibi duruyor. DÃ¼nya KupasÄ±â€™na gidebilmek iÃ§in Ã§ok uÄŸraÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. GeÃ§en sene dikkat Ã§eken 5 isimden biriydi. Galatasarayâ€™Ä±n ilgisi de vardÄ±. Kolay deÄŸil. DÃ¼nya KupasÄ± sonrasÄ± baÅŸarÄ± ya da baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±kta kendi standartlarÄ±na dÃ¶nmesi kolay olmuyor. Ã–rneÄŸin; Modric gider DÃ¼nya KupasÄ±â€™nda final oynar, dÃ¶ner aynÄ± futbolunu oynar. Ama bizim coÄŸrafyamÄ±zda pek mÃ¼mkÃ¼n olmayabiliyor.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
SON GÃœNCELLEME
6 / 16
- Karius gelince BeÅŸiktaÅŸ tribÃ¼nÃ¼nde hanÄ±mefendilerin sayÄ±sÄ± artacak herhalde. Karius iyi bir kaleci. Åžampiyonlar Ligi finalinde hata yaptÄ± doÄŸru. Ã‡ok bÃ¼yÃ¼k bir bunalÄ±m yaÅŸadÄ±. Neler Ã§ektiÄŸini, ne telefonlar aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilemezsin. Ã–zel hayatÄ±nÄ± da etkiledi. Kolay deÄŸil. En bÃ¼yÃ¼k zirveden bir anda dÃ¼ÅŸmek kolay deÄŸil. Buna bir rehabilitasyon sÃ¼reci. BeÅŸiktaÅŸ seyircisi destek olur. Enke gelmiÅŸ, gitmiÅŸti. TopraÄŸÄ± bol olsun. Karius, iyi bir rehabilitasyon sÃ¼reci yaÅŸayabilir. BeÅŸiktaÅŸ taraftarÄ± ona destek olabilir. Ama gÃ¼ven bunalÄ±mÄ±nÄ± atlatmak Kariusâ€™a baÄŸlÄ±. Biraz huzur, biraz performans deÄŸiÅŸikliÄŸi ayaÄŸa kaldÄ±rabilir.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
SON GÃœNCELLEME
7 / 16
- BeÅŸiktaÅŸ, Negredoâ€™dan 5 milyon Euro kazanacaksa Ã§ok iyi. Al-Hilal da son anda devreye girdi diye okumuÅŸtum. Love iÃ§in de GÃ¶ztepe ile anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± haberleri var. Mustafa Pektemekâ€™in de gideceÄŸi konuÅŸuluyor. Bir takÄ±m yabancÄ± oyuncularÄ±n isimleri geÃ§iyor. Burak YÄ±lmazâ€™Ä±n BeÅŸiktaÅŸâ€™a gelmesi elbette bomba olur. Åženol GÃ¼neÅŸâ€™in istediÄŸi isimlerden biriydi.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
SON GÃœNCELLEME
8 / 16
- Trabzonsporâ€™un maddi ÅŸartlar dÄ±ÅŸÄ±nda Burakâ€™Ä± bÄ±rakmasÄ± makul bir iÅŸ deÄŸil. Oyuncuyu isteÄŸini unutuyoruz. Orada mÄ± Ã§alÄ±ÅŸmak istiyorsun, burada mÄ±? SÃ¶zleÅŸmeler baÄŸlayÄ±cÄ±dÄ±r ama Ã¶nemli olan istektir. Burak YÄ±lmaz eÄŸer saÄŸlÄ±klÄ± olursa BeÅŸiktaÅŸâ€™ta gol kralÄ± olur. SakatlÄ±ÄŸÄ± da vardÄ±. O da performansÄ±nÄ± etkiledi. 23 gol atmÄ±ÅŸtÄ±. Rahat 25â€™i geÃ§er. BeÅŸiktaÅŸâ€™ta kim asist kralÄ± olacak kavgasÄ± baÅŸlar. EÄŸer Burak BeÅŸiktaÅŸâ€™ta oynasaydÄ± BeÅŸiktaÅŸ kesinlikle ÅŸampiyon olurdu. Burak kaÃ§ yaÅŸÄ±ndayken kafaya Ã§Ä±kmayÄ± bilmezdi, Drogba ile oynadÄ±klarÄ± sezon kafaya Ã§Ä±kmayÄ± Ã¶ÄŸrendi. Ofsayta dÃ¼ÅŸme sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± baÅŸka tabi ki. GeÃ§en sene BeÅŸiktaÅŸ, Burak olsaydÄ± ÅŸampiyon olurdu. Burakâ€™Ä±n BeÅŸiktaÅŸâ€™a gitmesine kim engel olduysa ÅŸampiyonluÄŸa da o engel oldu.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
SON GÃœNCELLEME
9 / 16
- Åženol GÃ¼neÅŸ gerÃ§ekten Burakâ€™Ä± Ã§ok istemiÅŸti. Burak iyi bir golcÃ¼. Galatasarayâ€™da Drogba ile oynayabildi. Trabzonsporâ€™un Ã¶nce kendi hesaplarÄ±nÄ± yapmasÄ± lazÄ±m. Gelirse BeÅŸiktaÅŸâ€™a gol kralÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
SON GÃœNCELLEME
10 / 16
- Fatih Hocaâ€™nÄ±n istediÄŸi oyun belli. Feghouli 7 gol 10 asist yapmÄ±ÅŸtÄ±. Oyunun iÃ§inde mi? Daha fazlasÄ±nÄ± bekliyorlar. Belhandaâ€™dan daha fazlasÄ±nÄ± beklemiyordum. Ama Feghouliâ€™den daha fazlasÄ±nÄ± bekliyor, lige damga vurur diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yordum.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
SON GÃœNCELLEME
11 / 16
- Gomisâ€™in mi, menajerinin mi dediklerinden bahsediyoruz. Åžampiyonlar Ligi oynayacak. 50 bin kiÅŸinin Ã¶nÃ¼nde Juventusâ€™a gol atmak meselaâ€¦ Para Ã§ok gÃ¶receli bir kavramdÄ±r. Ne kadarÄ± varsa, bir Ã¼stÃ¼ mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. 7 milyon Euro alÄ±yorsun, daha ne istiyorsun diyebilirler. Yat istiyor belki adam. EÄŸer paraya kendini kaptÄ±rÄ±rsan iÅŸin ucu kaÃ§ar. Bence o kadar sÃ¼rtÃ¼ÅŸme yok. Gomis Ã§ok kuvvetli bir figÃ¼r. Onun tarafÄ±ndan gelen istekleri gerÃ§ekleÅŸtirmemek riski hareket. Bu idare ediliÅŸ ÅŸekliyle iyi idare edildi.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
SON GÃœNCELLEME
12 / 16
- Gomis 1 numaralÄ± golcÃ¼. Hangi takÄ±ma giderse gitsin ligimizde o takÄ±m ÅŸampiyon olur. Bir deplasman sorunu var. Deplasmanda uÃ§ar, gider bir oyuncu deÄŸil. Rakibi baskÄ± altÄ±na alan Galatasarayâ€™da daha fazla iÅŸ yaptÄ±. Onyekuru ve Rodrigues de Ã¶yle. Terim, santrforun da Ã¶yle olmasÄ±nÄ± isteyebilir. SÃ¶ylendiÄŸi kadar bÃ¼yÃ¼k bir kriz yoktu bence. Menajer gelmiÅŸtir, bu paraya oynar mÄ±, bunu gÃ¶zden geÃ§irelim demiÅŸ olabilir. Tabi futbolcunun da haberi vardÄ±r. Menajeri belli ki biraz daha fazla kazanmak istiyor. Anne ve babalara sÃ¶ylÃ¼yorum; Ã§ocuklarÄ±nÄ±zÄ± menajer yapÄ±n. Bir ara stoper yapÄ±n diyordum. Ã‡Ã¼nkÃ¼; TÃ¼rkiye'de kolay yetiÅŸmiyor.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
SON GÃœNCELLEME
13 / 16
- Giuliano gibi yÄ±ldÄ±zlar alÄ±yoruz ama gelip gelip gidiyorlar. 1 sene sonra nasÄ±l yollayacaÄŸÄ±z diye bakÄ±yoruz. Oyuncu alÄ±yoruz, 1 sene sonra nasÄ±l gÃ¶ndereceÄŸiz diye bakÄ±yorlar. Giuliano doÄŸru bir orta saha ile yÄ±ldÄ±z kategorisine girer. Orta saha oyuncusu deÄŸil Giuliano. Destek santrfor diyebiliriz; Talisca gibi. FenerbahÃ§e standardÄ±nda hÃ¼cumcu orta saha olarak gÃ¼venebileceÄŸiniz bir oyuncu deÄŸil. BeÅŸiktaÅŸâ€™ta iÅŸ yapardÄ±. Talisca ise virtÃ¼Ã¶z. Ä°nce, uzun ama bir estetiÄŸi var. Giuliano, beli dÃ¶nmÃ¼yor gibi, kalÄ±p gibi duruyor. Ä°statistikleri ortada. GerÃ§i penaltÄ±lar var amaâ€¦ FenerbahÃ§eâ€™nin problemi orta saha. Senelerdir orta sahayÄ± deÄŸiÅŸtirmeden Ã§evresindekileri deÄŸiÅŸtiriyor. Topal ve Josef sorun deÄŸil. Ä°kisi birlikte olmuyor. Ã–nce orayÄ± deÄŸiÅŸtir sonra etrafÄ±na bir bak. Belki iÅŸler deÄŸiÅŸir. Everton'Ä±n Fellaini'yi almadan Ã¶nce ilk hedefi Mehmet Topal'dÄ±. Mehmet Topal'Ä± alamayÄ±nca Fellaini'yi aldÄ±lar ve bu kariyeri hazÄ±rladÄ±lar.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
SON GÃœNCELLEME
14 / 16
- Giulianoâ€™nun istekli olduÄŸunu biliyordum. Ä°yi bir teklif Ã§Ä±karsa gidebilirim diye bir konuÅŸma olduÄŸunu biliyorum. Valbuena ise gitmeyi istemiyor. Ben bu kadar topu seven bir adamÄ±n oynamamaktan memnun olacaÄŸÄ±nÄ± zannetmiyorum. Valbuenaâ€™yÄ± baÅŸka bir orta sahanÄ±n etrafÄ±nda seyretmek gerek. Valbuenaâ€™yla bu FenerbahÃ§eâ€™nin iÅŸleme ihtimali yok. Mesela Quaresma da aynÄ± ÅŸekilde. 3. haftada FenerbahÃ§e'den kovulur. Ã‡Ã¼nkÃ¼ takÄ±m kopuk, Quaresma bile yapamaz orada.Â Â
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
SON GÃœNCELLEME
15 / 16
Yok bÃ¶yle bir gol, yok bÃ¶yle bir sevinÃ§! Brezilya Ligi'nde Internacional ve Parana takÄ±mlarÄ± arasÄ±ndaki maÃ§ta, 90+6. dakikada mÃ¼thiÅŸ bir frikik golÃ¼ Ã§Ä±ktÄ±. Ä°zlemek iÃ§in videoya tÄ±klayÄ±nÄ±z...