Olay yorum! 'Aziz Yıldırım'ın paralı askerleri...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
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Spor yazarı ve yorumcu Serdar Ali Çelikler de Kadıköy'de yaşananları Habertürk Gazetesi'ndeki köşesinde değerlendirdi... Çelikler, çarpıcı sözler sarfederken şu yorumlarda bulundu...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- 97/98 sezonu... İlk maçı İstanbul'da 2-2 berabere bitirmiş Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Trabzonspor 1-0 önde, Fenerbahçe 10 kişi. 66 yaşındaki Otto Bariç'in sırtına Trabzonspor tribünlerinden mermer parçası attılar. Fenerbahçe sahadan çekildi. Dönemin Federasyon Başkanı olan Trabzonlu Ulusoy, "Ne oldu magnumla mı sıktılar" dedi. Fenerbahçe'ye 1 yıl kupalardan men cezası geldi. Trabzonspor'a ise doğru düzgün bir ceza verilmedi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- O günlerden bugünlere "Magnumla mı sıktılar" diyen federasyon başkanları kalmadı. Ama o zaman şöyle bir soru sorulmuştu ve şöyle denilmişti: "Rakibin 10 kişi, 1-0 öndesin. Bütün şartlar senin lehine iken bu hareketleri neden yaparsın? Şimdi de aynı soruyu ben soruyorum.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Hadi korner direğinin oradan atılanlara alıştık da stadın en pahalı tribünü olan yedek kulübesi arkasından yapılan tacizler nasıl açıklanabilir bilemiyorum. Aziz Yıldırım'ın paralı askerleri sosyal medyadan başladılar, Ali Koç'u suçlamaya. "Bunlar Ali Koç'un adamları" derken, "Fenerbahçe'ye operasyon mu yapıldı" diye sorular soruyorlar.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Bu iş provokasyon ihtimalini barındırsa dahi; "şöyle oldu, böyle oldu" şeklinde hafifletici sebepler aranmaya calışılsa dahi artık holiganizmle mücadeleyi ciddi bir devlet meselesi olarak ele almamız gerek. Hangi takımı tuttuğumuz önemli değil. Artık 2 taraftan birini seçmeliyiz futbolsever mi olacağız holigan mı? (Habertürk)