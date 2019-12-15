Olay sözler! 'G.Saray'ın bu yılki amacı...'

Ligin son sırasında yer alan Ankaragücü ligin en az gol üreten (12 haftada 9 gol) ve en çok gol yiyen (28 gol) takımlarından ve 6 haftadır maç kazanamayan bir takım. Sakatlıktan dönen Falcao-Feghouli-Babel üçlüsüyle hücum hattını oluşturan Galatasaray’a karşı Ankaragücü’nün katı bir savunma anlayışı benimsemesi yüksek ihtimaldi ki; öyle de oldu.