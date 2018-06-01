Olay sözler: G.Saray'a karşı bizi ezdirdi...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Medipol Başakşehir'in tecrübeli kaptanı Emre Belözoğlu, Başakşehir'in lig maratonundan Fenerbahçe Kongre'sine dair TRT Spor'a önemli açıklamalarda bulundu.
Foto: AJANSLAR
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Foto: AJANSLAR
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Emre Belözoğlu'nun sözlerinden satır başları şu şekilde;
Foto: AJANSLAR
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''JÜBİLELERİ DUYGUSAL BULUYORUM''
''Jubileleri biraz dramatik buluyorum, zaten duygusal biriyim. Her oynadığım takımda oynadığım jubile yapacağım performansa ulaştığıma inanıyorum. Ben ne kadar hak ediyorum bilmiyorum ama bana gelene kadar çok oyuncunun jubileyi hak ettiğini düşünüyorum. Bülent Korkmaz yıllarını verdi. Kulüpleri yöneten insanların bence bunu bir borç olarak görmeleri gerekiyor. Yönetici profilleriyle alakalı bunlar. Kuyt'ı yanında olmak isterdim, özel sebeplerden dolayı jubilesine gidemedim. Dirk Kuyt ile her yerde çalışmak istersin. Bir gün bir yerde beraber çalışma fırsatımız olursa, isterim.''
Foto: AJANSLAR
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''FENERBAHÇE'YE DAHA ŞIK VEDA EDEBİLİRDİM''
''Fenerbahçe seçiminde oy kullanacağım, kongre üyesiyim. Terraneo ile bireysel bir sorunum yoktu. Duyduğum ve bildiğim bazı şeyler vardı. Kulübün bir kararıdır, karara saygı duydum. Daha şık bir şekilde veda edebilirdim, jubile olmasa bile. Benim sayın başkana bir kırgınlığım yok. Sokağa çıktığımda taraftar bana inaılmaz bir teveccüh gösteriyor. Güzel anılarım, hatıralarım var orada. O günkü şartlara göre daha şık söylenilebilirdi.''
Foto: AJANSLAR
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''HALİL UMUT MELER BİZİ GALATASARAY KARŞISINDA EZDİRDİ!''
''Halil Umut Meler bizi Galatasaray maçında sahada ezdirdi. Normalde direk bir hakem ismi vermem. Orda bizi biraz ezdirdi. Galatasaray ile beraberdi hakem. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Baskıdan etkilendi. İkinci yarı oyundan kopmuştur. 2. yarıda hiç olmayan bir pozisyonda kart gösterdi. Üzüldük, o maçta sonra. Galatasaray o maçta hak ederek kazandı, bizden sonra Beşiktaş'ı kendi sahasında yendi, hak ettiği bir şampiyonluk kazandı yanlış anlaışlmasın. Maçları kaybettiğimizde üzülüyorum, ağladığım durumlar da oluyor. Bu da beni oynamaya teşvik ediyor. Göztepe ya da Akhisar maçına 1 puan önce girseydik. O maçları kazanmış olsaydık, şu an şampiyon takımın oyuncusu olarak karşınızda olabilirdim.''
Foto: AJANSLAR
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''AZİZ YILDIRIM BENİ KULÜP TELEFONUNDAN ARAMIŞ, GÖRMEDİM''
''Sayın Başkan'a yine teşekkür ediyorum. Beni kendi telefonundan arasaydı dönerdim ona muhtemelen kulüp telefonundan aradı. Bende o sırada toplantıdaydım. Sonra gördüğümde geç oldu. Bilseydim dönerdim. Fenerbahçe çok büyük bir camia, son bir kaç aydır Aziz Başkan ve Ali Abi'nin konuşmaları gündemde. Fenerbahçe benim gönlümdeki takım. Aziz Başkan ile güzel zamanlarımız oldu, Ali ağabey ile çok güzel zamanlarımız oldu Fenerbahçe için hayırlısı olsun. Fenerbahçe'nin başarısı için elimden gelen herşeyi yaparım. Şu an Başakşehir'in futbolcusuyum ama beni sokakta çevirip. Fenerbahçeli Emre olarak görüyorlar. Ben gelecekte Fenerbahçe'de yer almak isterim.''
Foto: AJANSLAR
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''ARDA BİR DEĞERDİR''
''Ülkemizde değerli oyuncu sayısı az o yüzden Arda bir değerdir. Verilen cezayı üzücü buluyorum. İsim vermiyim ama hakemlere karşı olan benzer müdahaleler vardı.''
Foto: AJANSLAR
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''HAKEMLERDE ÖNCE YÖNETİCİ VE FUTBOLCULARI İRDELEMELİYİZ''
''Hakemleri konuşmadan önce biraz yöneticileri ve futbolcuları irdelemeliyiz. Cüneyt Hoca, Fırat hoca, Ümit Hoca, hüseyin Göçek, tolga Özkalfa çok sevdiğim insalar. bir şey söylemem doğru olmaz. Hakem mesleği biraz daha futbolun içinden gelen insanlarla olmalı. Çünkü, ben futbolun içinden geldim, ne olduğunu biliyorum der.''