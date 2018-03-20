Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Olay sözler! 'Büyük hocaymış! Hadi canım sen de...'
Ünlü gazeteci ve yorumcu Hıncal Uluç, Süper Lig'de hafta sonu oynanan zirve mücadelelerini değerlendirdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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0-0 biten Fenerbahçe-Galatasaray derbisindeki futbolu ve Beşiktaş'ın 1-0 yeniliği Medipol Başakşehir maçını değerlendiren Hıncal Uluç, çarpıcı yorumlar yaparken sert ifadeler de kullandı... İşte, Hıncal Uluç'un o yorumları...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Önce dikkat!. Her zaman "Hele yenilmeyelim de" diye beraberliğe oynayan Hoca, takıma değil, kendine oynayan hocadır. Berabere kaldın mı, sıyırırsın çünkü.. Takım çok kıymetli iki puan kaybetmiş.. Hoca onu sallamaz. Böyle hoca, baştan "büyük" değildir. Hocalık, büyük hocalık, bambaşka bir iştir. Beyinde ve yürekte oluşur.. Önce rakibi iyi analiz edeceksin. Sonra maçı kafanda oynayacaksın. Rakibe ve puan cetveline göre belirleyeceğin sonucu elde edecek taktikle sahaya çıkacak, gerekirse riskleri göze alabileceksin. İşte büyük hoca olmanın ilk şartı.. Riskleri göze alabilecek yüreğin olacak.. Daha maç başlamadan... Yoksa 10 dakika kala mağlupsan, bek çıkarıp santrfor alınca "büyük" değil, komik olursun.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir'den söz ediyorum.. Şampiyonluğa oynayan dört takım. Biri "üç büyükler" diğeri, küçük, minnacık, seyircisi bile olmayan kulübün "büyük" futbol takımı. Bir tesadüf bu dört İstanbul takımını geçen hafta arka arkaya iki gece oynanan iki derbide karşı karşıya getirdi. Fenerbahçe-Galatasaray ve Başakşehir- Beşiktaş. Sonuç? On paralık futbol yok. Çünkü bu dört takımın dördünün de başında "büyük hoca" yok!. Bakın, antrenör falan demiyorum. Öylesi var. Takımı iyi hazırlamak kolay. Biraz kafası çalışan, biraz uğraşan, arayan, gelişmeleri izleyen biri bunu kolay yapar.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- İkincisi... Saha kenarında, maçı okuyacaksın. Önündeki maçı okuyacaksın. Evdeki hesabın hangisi uyuyor, hangisi uymuyor? Attığın veya yediğin gollere göre bir taktik değişikliği gerekiyor mu? Kim istediklerini yapıyor, kim yapmıyor.. Skor durumuna göre hangi hamleyi yapman lazım?. İşte bu anlayışla baktım ve kesin kararla yazıyorum. Fatih Terim (Artık), Aykut Kocaman, Şenol Güneş ve Abdullah Avcı Büyük Hoca değiller.. Dördü de maçı almamak, rakibe ikram etmek, aldıkları maçı geri vermek için ellerinden geleni yaptılar. Terim ve Kocaman'ın kafasında o Allahın belası, hangi korkak icat etti bilmem "Yenemiyorsan yenilme" denen iğrenç ilke vardı.. Yenemeyeceğine, ne zaman, nasıl karar veriyorsun da, "Yenmek" yerine "Yenilmemek" oyununa geçiyorsun, Aykut ve Fatih hocalarımdan biri bana söyler mi?. Ben söyleyeyim. İkisi de hakem düdük çaldığı anda başladılar. "Yenemiyorsan yenilme" taktiğine.. İkisi de beraberliğe, derbinin psikolojik başlama tarihi pazartesi sabahından itibaren "Razı" girdiler. İkisi de maçı son ana dek öyle oynadılar.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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- Fatih Terim, daha önce de yazdım. Futbolu da unutmuş.. Belhanda ve Feghouli denen adamları futbolcu sanmakta inat ediyor. Kime inat ettiğini ikimiz de biliyoruz. Fatih Hocama iki hafta önce yaptığım teklifi tekrar ediyorum.. Maçın bandını alsın, odasına kapansın ve tek başına izlesin. Sadece Belhanda denen, Galatasaray'ı 10, rakibi 12 kişi oynatan adamı izlesin.. Kaptırdığı topun bile peşinde koşmayan, koşar gibi yapan bir refakatçi. Ne rakip izliyor, ne yer tutuyor.. Ruhsuz, alakasız, sadece kendi keyfi için sahada olan biri.. Fener Stadında Fener'e karşı bu ruhsuz, bu felaket adamı 90 dakika sahada tutan adamın oyunu okuduğunu hele biri söylesin de, onunla bandı izleyelim ve karar verelim.. Belhanda mı felaket, onu haftalardır inatla, evet inatla oynatan ve "Bakın ben haklıyım" demek için çırpınan ve Fener derbisini bile bu inat uğruna göze alan Hoca mı?. Feghouli'nin kanat oyuncusu olmadığını bile bile oraya koyan ve Galatasaray'ı tek kanatlı"Yengeçspor"a çeviren, çevirdiğini ve Fener'in ekmeğine yağ sürdüğünü kenardan bir türlü okuyamayan Hoca mı büyük?
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Aykut bir türlü hücuma cesaret edemediği, oyunu okuyamadığı için, takımını hep "Önce" yenilmemek için oynattığı halde Fener lehine 3 penaltıyı hakem çalamadı diye "Yenilmeyen" Galatasaray'ın "Takımımın oyunu beni tatmin etti" diyen Hocası mı büyük?. Ya Aykut?. Hadi baştan korktu..Hep korkak zaten.. Galatasaray'ın perişan halini gördüğü halde, oyuna gol getirecek hücumları ve vuruşları yapacak adamları, Fernandao, Valbuena, Aatıf gibiadamları tam 70 dakika yanında oturtan Korkak adama ne demeli?. Aatıf oynamadı bile.. Bu üçlü ilk 11'de sahaya sürülse, Galatasaray maçı kaç kişiyle bitirirdi sizce, o eyyamcı hakeme rağmen?. Ama Aykut'un "Korku" taktiği hep ayni..Maçtan iki gün önce Giuliano da manşetlerden söyledi. "Hele bir gol yemeyelim. Nasılsa bir tane atarız.." Fenerbahçe gibi milyonların sevgilisi takım bu taktikle anti futbol oynar mı?. O zaman o Fenerli o stada gelir mi?. Onun bile farkında değil Aziz Yıldırım'ın emir kulu olduğu için Fener'in başında kalan adam.. Benim sevgili medyam, maçı da, hocaları da göklere çıkarmış. Hakeme saldırıyorlar. Bülent Yıldırım rezilmiş.. Rezil ötesiydi.. Doğru.. Ama sahadaki futbol ve o futbolu oynatan Hocalar da, Yıldırım'dan öte değillerdi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Beşiktaş, Başakşehir mi?. Abdullah Avcı bu maçı, 4-1, 5-1 kazanabilirdi. Hücumları öyle perişan etti Beşiktaş'ı.. Ama Avcı bunu göre göre takımını 10 kişiyle geriye çekti.. Güya akıllı savunma yapmış.. Güya iyi savunma yapmış.. Halt.. Sen bu ülkenin en iyi hücum eden takımını yarat.. Sonra da o futbolu oynatma, kapan Allah kapan ki, rakip Levent Spor bile olsa, üstüne gelsin, mecburen.. Beşiktaş, Başak'ın gol attığı pozisyondan çok daha iyi 12 pozisyonun onunda topu avuta atmasa, ikisinde de Babacan'a teslim etmese, görürdük o folluk savunmayı.. Beşiktaş 10 tane kaçırınca, skor yazarları yorumluyor.. "İyi savunma!." Ya o üç yıldır yere göğe koyamayan, 8 gol yediği Bayern turundan sonra bile "Teşekkür eden" aşağılık kompleksli medyanın yıldızı Şenol?. Başakşehir'in aptalca çekilmesi sonu gelen pozisyonlardan gol çıksa gene "Muhteşem hamleler" yapan satranç ustası ilan edilecekti, tabela yazarları tarafından. Ne ustası dostlar ne ustası.. Başak iyice kapanınca, Medel oyun kurucu, Fabri ön libero oynamaya başlayınca, nerdeydi Şenol Efendi?
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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- Kaç orta yaptı Beşiktaş sağdan, soldan, ortadan?. En az 20... Çünkü 18 içine adam yığıp doldur boşalt oynamanın Attamah'ı dünya starı yaptığını bile göremedi, okuyamadı. "Yahu rakip 10 kişi.. Topu yere indirin, oyunu yayın ki, eksik Başaklılar koşsun, yorulsun" bile diyemedi. Çünkü önünde oynanan oyunu okumaktan acizdi... Beşiktaş'ın geri zekâlı panik futbolu Başak'ın ekmeğine yağ sürdü. 10 değil, 8 kişi kalsalar, Beşiktaş böyle oynadığı sürece gol yemezlerdi. Avcı "Ben istemem galibiyet, buyur" diye elinden geleni yapıyor. Şenol da "Atmam da atmam" diye direniyor.. Sonra bunlar "Büyük Hoca!." Hadi canım sen de? (Sabah)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bayern Münih'i de yenerler! Bundesliga'da haftanın en çarpıcı sonucu Bayern Münih maçından çıktı. İzlemek için videoya tıklayınız...