Olay sözler... 'Bu adamı niye hapsettiniz!'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiye yeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Karşılaşma sonunda ise bir isim göklere çıkarılırken, spor yazarları şu yorumları yaptı...
2/20
UĞUR MELEKE (HÜRRİYET) - Türk futbolunun en büyük markalarından biri dün Avrupa kupalarında çok kritik bir maça çıkıyor. Sarı lacivertlilerin kulübesi şöyle: Kaleci Erten, savunmacılar Yiğithan, Reyes, Isla, İsmail, genç Barış ve U21 oyuncusu Mahsun... Kadıköy’de oynuyorsunuz, oyuncu değişikliği gerekirse muhtemelen bunu gol bulmak için yapacaksınız ve o durumda kulübede tek bir opsiyon var: Barış Alıcı.
3/20
MEHMET DEMİRKOL (FANATİK) - Valbuena. Bir gol bir asist. Takıma yetenek dopingi oldu. İşi çözdü. Zararının yararından fazla olduğunu düşünenlerin başında ben vardım. Umarım sezonun kalanında yanılmaya devam ederim.
4/20
GÜRCAN BİLGİÇ (SABAH) - Bu oyunu seyrederken Comolli'nin ne düşündüğünü de merak ettim. Ne oynadığı belli olmayan, birileri; bir şeyler yaptığında etkili olabilen bir kadro seyrettiriyor bizlere. Seçtiği hocanın ve futbolcuların ürettiği kaos. Maçı elbette böyle yorumlamayacak, havasını atacaktır etrafa. Yazık...
5/20
ATİLLA GÖKÇE (MİLLİYET) - Fenerbahçe’nin 2-2’lik Anderlecht ve Galatasaray maçlarından sonra özgüveninin yükseldiğini gördük. Bunda kuşkusuz Koeman’ın yeni açılmış beyaz sayfadaki kredisiyle kadronun Cocu dönemindeki baskıdan uzak kalmasının da rolü vardı.
6/20
SERKAN AKCAN (FANATİK) - Valbuena Fenerbahçe’nin sorunu mudur, yıldızı mıdır sorusu sanırım son bir yılda yaşanan çalkantıların temeli olmasa da önemli ayaklarından biridir. Koeman, Cocu’nun yardımcısı. Beraber yola çıktılar, birlikte hareket ettiler. Ama görünen o ki aynı fikirleri paylaşmıyorlarmış. Derbiden başlayarak Fenerbahçe’nin yeni bir antrenörü varmış gibi hissettirmeyi başardı en azından. Valbuena’yı Fenerbahçe’nin sorunu olmaktan çıkarıp yıldızı yapmayı başarabilirse, -ki bu konuda çok mesafe kat ettiğini görmek mümkün- bence Fenerbahçe’nin çok önemli bir pürüzünü gidermiş olacak.
7/20
İLKER YAĞCIOĞLU (TAKVİM) - Fenerbahçe'nin forvetleri Slimani ve Frey çok koşuyorlar çok mücadele ediyorlar ama asıl iş yapmaları gereken yerde henüz yeterli değiller. Soldado'nun aldığı ceza Fenerbahçe'nin başını çok ağrıtacak gibi duruyor..
8/20
EMRE BOL (FOTOMAÇ) - Fenerbahçe'nin başlıca problemi oyuncu kalitesi aslında. Maçı izlerken, "Şu pası nasıl veremez, o şutu nasıl atamaz" diye konuşuyorsun ya sevgili okur. O pası veremez ve o şutu atamazlar. İşte bu yüzden haftalardır oyuncu kalitesinin düşük olduğundan konuşup duruyoruz. Düşünün, sahadaki tek kaliteli ayak 34 yaşındaki Valbuena....
9/20
AHMET ÇAKAR (SABAH) - Fenerbahçe arka arkaya iki maç oynadı. Cuma gecesi 2-0'dan mucizevi bir şekilde maçı 2-2'ye getirdi ve dün gece de eğer o, sahneye çıkmasaydı maçı asla kazanamazdı. Peki "O" kim? Tabii ki Valbuena! Fenerbahçe'nin en meziyetli, topu ayağına en fazla yakıştıran ve en fazla üreten oyuncusu o.
10/20
Fenerbahçe'yi etkili futboluyla Valbuena sırtladı...
11/20
Fransız yıldız, Galatasaray derbisinin ardından Anderlecht maçında da sahanın yıldızıydı...
12/20
Sarı lacivertliler 2-0'lık galibiyetle grubunda iddiasını sürdürdü...
13/20
"Herkes çıldırmış durumda! Belhanda'nın ceza almamış olması gerçekten inanılmaz."
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, Anderlecht galibiyetinin ardından düzenlenen basın toplantısında, açıklanan derbi cezalarını bu sözlerle yorumladı...