Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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O yıldız için olay sözler... 'Beşiktaş'tan çıkar F.Bahçe'ye gider!'
Ünlü yorumcu Mehmet Demirkol, çarpıcı açıklamalar yaptı.
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İşte ünlü spor yazarının BeinSports'ta konuştukları ve çok tartışılacak sözleri...
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- Sivasspor'un ikinci golünden sonra bu kadar umutsuzluğa kapılıyorsa taraftar dakikalar geçtikçe de rakibi alkışlıyorsa, bizim sizden bir umudumuz kalmadı demek. Yani tribün dilinde bu demektir.
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- Bu çözülmenin işaretlerinden biri. Beşiktaş yönetimi, teknik heyeti ve lider oyuncuları Quaresma'nın yaptığı gibi eğer bu işe el koymazlarsa hak etmedikleri bir çözülmeye gidecekler. Bu kadro şu anda çözülecek bir kadro değil.
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- Şu an Beşiktaş'ın en iyisi hala Atiba. Çaba açısından ve savunma açısından da en iyisi Medel. Takıma yüzde elli etki ediyor. Ama o da oyunu öyle şahane kuran bir oyuncu değil. Atiba, Oğuzhan ve Sosa'dan geldiğimiz nokta tatmin etmiyor.
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- Braz'ın attığı gol Oğuzhan'a yazar. Çünkü Oğuzhan vurmasaydı Caner o topu çıkarır. Golü atan Oğuzhan. Caner orada olmasa da o top girer miydi? Girerdi...Tabii Oğuzhan bir gol bir asist olunca kendi kalesine çok büyük tekip geldi. Gelir...
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- Yeteneği de var Oğuzhan'ın hepimiz biliyoruz. Gösteriyorsun bunu çok önemli oyuncusun. Ama geriye düşmeye başlayınca bu tepkiler olur bunlar çok normal. Önemli olan Oğuzhan vazgeçiyor mu vazgeçmiyor mu. Taraftar ondan vazgeçmişte Oğuzhan onlardan vazgeçiyor mu. Taraftar takımdan vazgeçiyor mu? Umuyorum geçmiyordur. Oğuzhan gider başka yerde oynar. Oğuzhan buradan gitsin ertesi gün Trabzon'da oynar. Oradan çıkar Fenerbahçe'ye gider. Oradan çkar Galatasaray'a gider. Atar bir tur yani. O yeteneği var çünkü. Ama öyle değil ki o iş. İyi kontrat, her şey çok iyi, yetenek her şey var. Yapabilir. Bunu göstermesi lazım ama gösteremiyor. Sürekli geri gidiyor iş. Maça giden taraftarlar 'eyvah bugün Oğuzhan yok' demiyordur. Bu çok kötü bir oyuncu için. üzücü bir durum Oğuzhan kalitesinde bir oyuncu için.
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- Tolgay çok şey oynamıyor. Tolgay yerli değil. Türk ama yerli değil. Türk milli takımında hala oynayamıyor sanırım. Bu takımda oynayamıyor. Almanya'da yetişmiş ve Alman milli takımında oynamış bir oyuncu. Dolayısıyla yabancıya nasıl daravnıyorsanız bana da öyle davranın diyebilir.
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- Uçuran sözünü başka birisi söylese hayatta inanmazdım. Hollandalı teknik direktör gelecek Frey ve Valbuena'yı yıldız yapıp maç kazanacak. Teknik direktör başarısı böyle bir şey. Erwin Koeman çok rahat ve güvenli. Güvenli oluşu hani kaybedilecek bir şeyi olmayışından mı yoksa kişilik olarak mı öyle bilmiyorum. Bir tarafta doğal şampiyonluk doğal şampiyonluk adayı takımı 15. sırada almak bir taraftan beter bir durum. Bir taraftanda büyük avantaj. Sekizinci olsan başarı. Kim başarısızsın diyebilir ki?
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- Herkes Valbuena'cı oldu. Bu oyuncu nasıl oynamaz vs... Valbuena geçen yıl 11 hafta boyunca ilk 11 oynadı ligde. Fenerbahçe lig yedincisiydi Aykut hoca istifa etti. Sonra ne oldu? Aykut hoca geri döndü Valbuena'yı takımdan kesti Fenerbahçe ilk yarıyı daha önce 9 puan gerisinde olduğu Galatasaray'ın 2 puan gerisinde bitirdi. Valbuena'yı oyundan kestikten sonra Fenerbahçe oyunu toparladı. Bu bir realite. Sonra geri kalan haftalarda 5 kez oynamış. Valbuena varken 1.6 puan yakalamış. Valbuena yokken 2.4 yakalamış. Al işte cevap.
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- Aykut hoca defalarca söyledi. Antrenör takımı istiyor. Koeman ne yaptı? Koeman, Valbuena takımı yaptı.Herkes Valbuena'ya çalışıyor. Frey sürekli olarak Valbuena'nın arkasını topluyor. Bu bir yöntem. Ben yanlış demiyorum şu anda yapılması gereken buydu. Ama o günde yapılması gereken oydu. Bugün Fenerbahçe çöktü Valbuena takımı yaptı bir tane antrenör. O da işliyor şimdilik.
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- Valbuena'yı bu kadar coşkulu gördün mü hiç? Duruşu bile farklı. Koeman krize bir çözüm buldu. Koeman direk mide ameliyattı ve şimdilik kurtardı. Ama geleceği kurtarır mı? Ama ikinci yarıdaki oyun hem yorgunluk hem sistem iş yürümez oldu. (Ajansspor)
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VALBUENA...
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"İsmail Köybaşı'nın ıslıklanmasına üzüldüm"
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, 2-0'lık Alanyaspor maçı sonrası konuştu. Koeman, oynanan futboldan memnun olduğunu söylerken, "Fenerbahçe hala zor bir süreçten geçiyor" şeklinde konuştu.