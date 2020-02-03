Neymar'ın doğum günü partisine damga vuran olay! Renk değişti...

Paris'te organize edilen parti yıldızlar geçidine sahne olurken Brezilyalı yıldız Neymar, 5 Şubat'ta olan doğum gününü erken düzenlediği bir parti ile kutladı. Geçtiğimiz sene Brezilyalı yıldızın düzenlediği partide kırmızı renk tema kullanılmış; Türk model Elif Aksu geceye damga vurmuştu.İkilinin el ele fotoğraf vermesi dikkatlerden kaçmazken, görüntü sosyal medyada çok konuşulmuştu.Bu sene düzenlenen partiye ise konukların beyaz takım elbise konseptiyle gelmeleri dikkat çekti..Yağmurlu bir Fransa akşamında düzenlenen etkinliğe gelen konuklara 'şemsiyeli korumalar' yardımcı oldu.Öte yandan PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel'in doğum gününe katılmaması dikkat çekti. Tuchel, PSG'nin son maçında oyundan çıkarttığı Kylian Mbappe ile saha kenarında tartışmış, maçın ardından da futbolcusunu basın önünde eleştirmişti.Fransız basını, PSG'de bir gerilim yaşandığını belirtirken konu hakkında bir açıklama gelmedi.Neymar'ın 28. yaş gününe PSG'li futbolcuların dışında Lyon'un Hollandalı yıldızı Memphis Depay'ın da katılması dikkat çekti.Depay, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatmıştı. Yıldız futbolcu, EURO 2020'de de forma giyemeyecek. İşte Neymar'ın doğum günü partisinden kareler...