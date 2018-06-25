Neymar'ı peşinden koşturan Türk kızı Elif Aksu

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Türkiye Elif Aksu'yu geçtiğimiz yıl İbiza’da tatil yaptığı sırada karıştığı bir kazayla tanıdı.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Türkiye Elif Aksu'yu geçtiğimiz yıl İbiza’da tatil yaptığı sırada karıştığı bir kazayla tanıdı.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Uyuşturucu kullandıktan sonra sevgilisinin yaklaşık 600 bin dolar değerindeki Ferrari’si ile kaza yaptı. Sonrasında ise özel jetle adadan kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Hem uyuşturucudan hem de ehliyetsiz araba kullanmaktan tutuklandı. Fakat kefaletle serbest bırakıldı. Erkek arkadaşı ise Elif'in mahkemeye dahi çıkarılmasını beklemeden uçağına atlayıp Londra'ya kaçtı.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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Filmleri aratmayan olay İspanyol, İngiliz basınının yanısıra Türkiye gündeminde de geniş yer buldu.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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Sosyal medyada yapılan yorumlar ise azınacak kadar değildi. Sözlüklerde yapılan yorumlardan biri de şöyleydi: Gözlerimi 5 saniyeliğine kapayıp şu senaryoyu hayal etmeyi denedim, IMDb direkt 9'u gösterdi.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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"Ferrari’siyle kaza yapıp sevgilisinin özel uçağıyla kaçarken yakayı ele veren manken" başlığıyla haberlere konu olan Elif Aksu'nun bu olay sonrasında şöhretini pekiştirdiğini söylemek yanlış olmaz.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Olayın Türkiye'de duyulması sonucu Aksu'nun Instagram'daki takipçi sayısı 4'e katlandı. Bunların büyük çoğunluğu da tabi ki Türk hayranları. Aksu sosyal medya üzerinden kendisine gelen esprili yorumlara da kayıtsız kalmıyor ve cevap veriyor.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Sakarya'nın merkez ilçesi Adapazarı'ndan Viyana’ya göç eden bir ailenin kızı olan Elif Aksu hayatını yurt dışında sürdürse de Türkiye'yi unutmuyor.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Ünlü model bayramda kuzenleriyle buluşmak için Sakarya’ya geliyor, fırsat buldukça da Galatasaray maçları için soluğu Seyrantepe'de alıyor. Bayramları kutluyor, Türkiye'de yaşanan pek çok olaya da sessiz kalmıyor.
Pek çok dergiye kapak kızı ve bir çok markanın da reklamlarında boy gösteren Aksu, Avusturya'nın önemli modellik ajanslarından biri olan Next Company ile çalışıyor.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Aksu, işi gereği Londra, Paris, Tokyo ve Viyana gibi şehirler arasında mekik dokuyor.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
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Ünlü modelin şöhretinin artmasındaki önemli noktalarından biri de 2013 yılında İngiliz müzik grubu The Wanted'ın We Own The Night isimli şarkısının klibinde boy göstermesiydi. Klipte cesur sahneleri olan Aksu, şöhret basamaklarını daha hızlı çıkmaya başlamıştı.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Daha sonra ise aşk hayatında hareketli günler yaşamaya başladı.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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İngiliz formula pilotı James Rossiter ile bir süre aşk yaşadı. Aksu hızlı hayatına bir de pilot sevgilisini sokmuştu.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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2016 yılında Cannes’daki amfAR etkinliği kapsamındaki Bella Hadid, Karlie Kloss, Izabel Goulart, Jessice Hart, Lily Donaldson ile aynı podyumda yer aldı. Hiç şüphe yok ki bir Türk modelin ulaşabileceği en yüksek seviyeleri gördü.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Bazıları Ibiza'da yaşanan olaydan sonra Elif Aksu'nun hızlı hayatına yenilip modellik kariyerini bitirebileceğini düşünürken, ünlü model bu söylemlerin aksine sürpriz bir projeyle karşımıza çıktı.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Aksu son olarak dünyanın en futbolcularından biri olan Neymar ile aynı reklamda boy gösterdi. İkili bir akıllı telefon markasının tanıtımı için kamera karşısına geçti.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Reklamda Neymar'ın, Aksu'nun peşinde koştuğu görülüyor. Aksu'nun bu reklamı yayınlandıktan sosyal medyada da "Neymar'ı peşinden koşturan Türk kızı" gibi pek çok yorum yapıldı.
Kaynak: Habertürk / Fotoğraflar: Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Çalkantılı ve hızlı hayatıyla konuşulan modelin bundan sonraki serüvenleri ise şimdiden merak konusu.