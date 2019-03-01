Nereden nereye! 7 yıl önce yemek sırası bekleyen bu çocuk...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Nereden nereye! 7 yıl önce yemek sırası bekleyen bu çocuk...
2012 yılında Altınordu'da oynadığı dönemden fotoğrafı çekilen bu çocuk, Türk futbol tarihinin en büyük transferini baş kahramanı olmak üzere...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/12
Cengiz'in 7 yıl önce yemek sırası beklerken çekilen bu görüntüsü sosyal medyayı sallamıştı...
2/12
Altınordu alt yapısında yetişen ve Türk futbolunun en büyük umudu olan genç futbolcumuzla ilgili transfer söylentileri bu kez gerçeğe dönüştü...
3/12
Başakşehir'de sergilediği performansla 13 milyon euro gibi rekor bedelle Roma'ya transfer olan milli futbolcu; 2018-2019 sezonunda 24 maça çıkmış, 6 gol, 7 asist performansı ile adından sıkça söz ettirmişti.
4/12
Cengiz Ünder, Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 3 gol bir asist ile tüm dünyanın ilgisini çekmeyi başardı.
5/12
Cengiz, daha sonra Tottenham, Arsenal, Bayern Münih gibi dev kulüplerin radarına girmişti.
6/12
İŞ CİDDİYE BİNDİ
İtalya basınında Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, İngiletere'de şampiyonluk yarışında bulunan ve ligde lider konumunda yer alan Liverpool'un Milli futbolcu ile ilgilendiği iddia edildi.
7/12
Haberde Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp'un Cengiz Ünder'i istediği ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olan takımın yaz transfer döneminde Cengiz için tüm şartları zorlayacağı yazıldı.
8/12
Ayrıca haberde Cengiz transferi gerçekleşirse Klopp'un Salah ve Mane'li takımında Cengiz Ünder'i zorlu bir yarış beklediğine dikkat çekildi.
9/12
Bu arada Roma forması giyen milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in 1 aydan uzun süredir devam eden sakatlığı tam geçmişti derken yeniden nüksetti.
10/12
Cengiz, Roma'nın Lazio ile oynayacağı dev derbide forma giyemeyecek.
11/12
12/12
Cengiz, Roma'nın bu sezon Inter ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçta harika bir gole imza atmıştı... (VİDEO)