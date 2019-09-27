Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Mustafa Denizli'den derbi kehaneti! Galatasaray...
Tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli, İran ekibi Tractor Sazi ile lige fırtına gibi başladı.
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1
Ligde oynadığı 5 maçın 3'ünü kazanan Mustafa Denizli'nin öğrencileri 2 karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.
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Burada dikkat çeken istatistik ise Tractor Sazi'nin oynadığı 5 karşılaşmada da gol yememesi oldu.
3
Mustafa Denizli, Süper Lig'de oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.
4
Yeni Asır'a konuşan Mustafa Denizli'nin gözünden derbi...
5
''HEM KOLAY HEM ZOR''
Hocam siz hem G.Saray'ı, hem de F.Bahçe'yi şampiyon yapan hocasınız. Hangi takımda başarılı olmak kolay?
Her iki takımda da görev yapmak, hem kolay hem de zor. Hem takımla bütünleşmek, hem yönetimle köprü kurmak, hem medyayla iyi ilişkiler içerisinde olmak ve 20-25 milyon taraftara güven vermek zorundasınız. Görev ne kadar keyifliyse o kadar da zordur. Yaparsanız yücelirsiniz, yapamazsanız yürütemezsiniz.
6
''SONUCU KESTİRİLEN MAÇLARDIR''
Hocam bu hafta malum herkes G.Saray- F.Bahçe derbisine odaklandı. Derbilerde favori kazanmaz, sürprizlere gebedir derler siz buna katılıyor musunuz?
Aksine derbiler sonuçları daha çok kestirilen maçlardır. Çünkü kadroları ve neler yapacaklarını bilirsiniz. Sadece ev sahibinin başarı faktörünü etkileyecek saha ve seyirci avantajıdır, o kadar.
7
''BİRAZ DAHA ŞANSLI''
Hocam G.Saray mı F.Bahçe mi şanslı?
Kuyumcuların ve sarrafların kullandığı bir tartı aleti vardır bilirsiniz. Bence bu maçın sonucu altın tartar gibi küçük, ince farklılıkların etki edebileceği bir duruma bağlı. G.Saray'ın sadece Muslera ve önündeki defansın Marcao, Luyindama ve Seri ile daha oturmuş bir görüntü çizmesi nedeniyle biraz daha şanslı olduğu söylenebilir. Ama geçen seneki maçı hatırlayın, G.Saray 2-0 öre geçti, maç 2-2 bitti, biraz daha süre olsa belki F.Bahçe kazanabilirdi. Ezeli rekabette maç iki bölümlüdür. İlk yarıda mükemmel oynarsınız ama ikinci yarıda skoru yeterli görür, gerekli mücadeleyi yapmazsanız şemsiye tersine döner.
8
''HATALI BİR TRANSFER''
F.Bahçe nedense defans sorununu bir türlü çözemedi hocam. Sadık, Serdar ve son olarak Adil Rami'yi göbekte denediler olmadı, ne düşünüyorsunuz?
Adil Rami dünya çapıda bir kariyere sahip ama Fenerbahçe için çok hatalı bir transfer, dilerim yanılırım. Ozan Tufan ile Nabil Dirar kendi mevkileri olmadığı halde sağ ve sol kanatta umduğumdan çok başarılılar.
9
''TARTIŞMAYA GEREK YOK''
Cüneyt Çakır için ne diyorsunuz?
Cüneyt Çakır'ın hakemliğini tartışmaya gerek yok. Hakemler ne yapacak, uzayda mı maç yönetecek. Avrupa'da ve dünyanın hiçbir yerinde bu tip sürekli hakemlerle oynanan bir lig yok. Ve hakemlerle ilgili sürekli bir demeç veya beyanat göremezsiniz. Bizdeyse başarısızlığın faturası hep hakemlere kesiliyor, iğneyi kendilerine batırmıyorlar. Maalesef yöneticilerin ve hocaların bu tutumu da taraftarı etkiliyor. Paranoyak bir hale geldik. N'olur, futbol güzel oyundur, keyfini çıkarmaya bakalım. Görüyoruz diğer ülkeleri, üzülüyoruz.
10
''DÜNYANIN SONU DEĞİL''
Kazanan ve kaybeden için durum ne olacak?
Yenilgi dünyanın sonu değil, çünkü birkaç maç sonra unutursunuz. Kazanan da birkaç hafta keyfini sürebilir ama maraton bir derbi maçın sonucuyla kazanılmaz, devamlılık, ligin sonuna dek mücadele ister. Dünyanın Hakemle uğraşmayın sonu değil
11
''FALCAO HAZIR DEĞİL''
Peki Radamel Falcao mu yoksa Vedat Muric mi iyi desem?
Falcao bir dünya markası ama henüz hazır değil. Yeteneğiyle yine randıman verebilir. Ama daha önünde aşması gereken günler var. Bugüne kadar farklı liglerde, üst seviyelerde görev yaptı. Futbolcunun adaptasyonu çok önemlidir. Vedat Muric ise yıllardır Türkiye'de oynamanın yanı sıra, her şeyiyle sonuca gidecek bir değerli isim. Falcao'nun neler yapacağı konusunda bu maç tam bir test maçı.
12
''DÜNYADA SAYILI OYUNCULARDAN''
Orta sahaya bakacak olursak hocam, F.Bahçe'de yük 39 yaşındaki Emre Belözoğlu'nun sırtında. Krause var katkı yapan.Emre Belözoğlu son 20 yılın gördüğü en iyi orta saha oyuncusudur. Ama 90 dakika götürebilir mi bilmem. Zanka ile Gustavo'nun onun yanında çok iyi oynamaları, özellikle defansif açıdan başarılı olmaları gerek. G.Saray'da Emre Mor dar alanda iş yapacak dünyada sayılı oyunculardan biri. Ona zaman tanımak gerekiyor. Belhanda mı, Emre Mor mu diyorsanız şu anda Belhanda.