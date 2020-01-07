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Futbol
Haber Giriş: 07 Ocak 2020 - 11:23, /

Muslera ve ailesinin tatil keyfi! Kaldığı otelin geceliği...

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernando Muslera ligin araya girmesiyle birlikte yorgunluğunu ailesiyle birlikte çıktığı tatilde atıyor.

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Fernando Muslera ailesiyle birlikte Dubai'ye gitmişti.

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Uruguaylı file bekçisi Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından eşi Patricia Callegro, çocukları Kailash ve Tziana'ya ile yeni yılı İstanbul'da kutlamıştı.

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Yeni yılın ardından ise Muslera ve ailesi tatil için Dubai'ye gitti.

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Dubai'nin en lüks otellerinden birinde konaklayan Muslera ailesi tatillerinden kareleri zaman zaman takipçileriyle paylaştı.

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Fernando Muslera'nın ailesiyle birlikte Atlantis the Palm otelinde konakladığı odanın gecelik ücreti 3 bin lira.

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Nando ve eşi özellikle deniz ve havuzda yorgunluklarını atarken, çocuklarıyla bolca vakit geçiriyor.

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Muslera geçtiğimiz günlerde kaldıkları otelde gece yapılan hava fişek gösterisini de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

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Galatasaray'da kamp çalışmaları sürüyor...

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