Muslera ve ailesinin tatil keyfi! Kaldığı otelin geceliği...

Fernando Muslera ailesiyle birlikte Dubai'ye gitmişti.Uruguaylı file bekçisi Süper Lig'de ilk yarının sona ermesinin ardından eşi Patricia Callegro, çocukları Kailash ve Tziana'ya ile yeni yılı İstanbul'da kutlamıştı. Yeni yılın ardından ise Muslera ve ailesi tatil için Dubai'ye gitti.Dubai'nin en lüks otellerinden birinde konaklayan Muslera ailesi tatillerinden kareleri zaman zaman takipçileriyle paylaştı.Fernando Muslera'nın ailesiyle birlikte Atlantis the Palm otelinde konakladığı odanın gecelik ücreti 3 bin lira.Nando ve eşi özellikle deniz ve havuzda yorgunluklarını atarken, çocuklarıyla bolca vakit geçiriyor.Muslera geçtiğimiz günlerde kaldıkları otelde gece yapılan hava fişek gösterisini de sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı. Galatasaray'da kamp çalışmaları sürüyor...Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da! Kampanyaya katılmak için buraya tıklayın!