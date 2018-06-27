Mesut Özil çılgına döndü! İşte o anlar...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Almanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesi ülkeden büyük şok etkisi yarattı. Mesut Özil ile adeta çıldırdı!
Foto: AFP, AP, Reuters
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Foto: AFP, AP, Reuters
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Almanya Dünya Kupası'nda Güney Kore'ye 2-0 yenilerek elendi. Son Dünya Kupası şampiyonu, beklemediği bir yenilgi alarak turnuvaya elveda dedi.
Foto: AFP, AP, Reuters
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Turnuva öncesi ve sonrasında siyasi tartışmalarla bütünlüğü bozulan takım, sahaya da istediği futbolu yansıtamadı. Almanlardan tepki gören isimlerin başına gelen Mesut Özil, sonuca en çok üzülen isimlerin başına görünüyordu.
Foto: AFP, AP, Reuters
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Almanya, 1938'den bu yana ilk kez turnuvaya ilk turda veda etti.
Foto: AFP, AP, Reuters
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Güney Kore 1966'dan bu yana en düşük topa sahip olma oranı ile Dünya Kupası'nda maç kazanan takım oldu (%26)
Foto: AFP, AP, Reuters
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Mario Gomez ve Matz Hummels'in üzüntüsü de objektiflere böyle yansıdı.
Foto: AFP, AP, Reuters
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2018 Dünya Kupası F Grubu'nda Almanya, Güney Kore'ye 2-0 yenilerek grup sonuncusu oldu ve Dünya Kupası'nın en büyük sürprizine imza attı. Maç sonrasına ise Mesut Özil ile bir seyirci arasında yaşanan tartışma damga vurdu. Mesut Özil adeta çılgına döndü.
Foto: AFP, AP, Reuters
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Maçın bitiş düdüğüyle Mesut Özil yıkıldı...
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Bir süre çöktüğü yerde kaldı ve hareket etmedi...
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Çıkış tüneline hareket ederken teselli eden ilk isim Sami Khedira oldu...
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Koluna taktığı bilekliği çıkardı...
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Ve fırlattı...
Foto: AFP, AP, Reuters
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Kulübeden uzun süre çıkamadı... Çıkış tüneline giderken ise taraftarlarla tartıştı...
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İşte tarihi maç ve sonrasından kareler...
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Spor Arena ekibi olarak sokağa çıktık ve futbolseverlere 'Dünya Kupası'nı kim kazanır?' sorusunu yönelttik. İşte sizlerden gelen birbirinden ilginç yanıtlar... İzlemek için videoya tıklayınız...