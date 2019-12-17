Mehmet Aurelio: "Fenerbahçe şampiyon olacak"

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Mehmet Aurelio çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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1
BEŞİKTAŞ 8-10 PUAN ÖNDEYDİ
Fenerbahçe'de ilk sezonumda Beşiktaş 8-10 puan öndeydi. Devre arası geldi, takım toplandı ve biz şampiyon olduk. 2008'de de Şampiyonlar Ligi ve Türkiye'de çok iyi performans gösterdik Zico hocam ile. Chelsea geldi, Sevilla geldi, kazanıyorduk. O sezon Fenerbahçe'de tüm kadro ve ekip çok güzel bir performans gösterdik.
2
HERKES KENDİNE GÜVENİYORDU
Sevilla karşısında 2-0 öne geçtik ama takım içinde, grup içinde herkes kendine güveniyordu. Çok çalışıyorduk, hiç bırakmadık. Sevilla'da oyuncular panik oldu. Penaltılarda Volkan, Alex, Zico... Herkesin motivasyonu yerindeydi. Penaltılarda kazandık, çok güzeldi. Chelsea geldi sonra, deplasmanda çok erken gol yedik. O sezon yine Fenerbahçe'de çok güzel top oynadım.
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DAHA ÇOK ŞAMPİYONLUK YAŞAR
Aziz Yıldırım uzun süre başkan oldu, şimdi Ali Koç başkanlık yapıyor. İlk sezon olmadı ama belki bu sezon şampiyonluk yaşayacak Fenerbahçe. Şu anda Fenerbahçe geçen sezona göre çok daha iyi. Herkes şampiyonluk bekliyor. İnşallah Ali Koç daha çok şampiyonluk yaşar.
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FENERBAHÇE ÇOK FARKLI BİR TAKIM
Fenerbahçe çok farklı bir takım, Fenerbahçe her zaman şampiyon olmalı. Fenerbahçe'de oynarken her sezon şampiyonluk hedefledik. 5 sezon oynadım, 3 sezon şampiyonluk yaşadım Fenerbahçe'de.
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HER SEZON ŞAMPİYON OLMAK GEREKİYOR
Çok güzel bir atmosfer vardı takım ile, taraftar ile. 5 sezon boyunca çok iyi iş yaptık. Fenerbahçe'de her sezon şampiyon olmak gerekiyor, çok farklı bir takım.
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ZICO ÇOK İYİ MOTİVE EDER
Zico çok iyi bir teknik direktör, çok sakin. Bütün oyunculara saygılı, çok iyi sohbeti var, çok iyi motive ediyor. Çok iyi ve tecrübeli bir teknik direktör, öyle olduğuna inanıyorum.
7
EURO 2020'YE GİTMEK İSTERİM
Milli Takım'da çok iyi bir jenerasyon var, Şenol hocam var, çok iyi bir teknik direktör. Dünya Kupası'nda üçüncülüğü var. Bu jenerasyon başarılı şu anda ama daha da başarılı olacak, öyle inanıyorum. Bir davet gelirse tabii ki EURO 2020'ye gitmek isterim. Herkes destek vermeli, ben de teknik kadroda olmak isterim.
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BENCE BU TAKIM GRUPTAN ÇIKAR
İtalya çok iyi durumda, Galler bana göre çok farklı bir takım. Güçlü ve uzun top da oynuyorlar, hiç kolay değil. Çok enteresan bir grup, kolay bir grup değil. Ben Türk Milli Takımı'na güveniyorum. Bence bu takım çıkacak gruptan.
9
ŞAMPİYONLUĞU ALACAK
Luiz Gustavo çok tecrübeli bir oyuncu, Dünya Kupası oynadı. Emre de çok iyi oyuncu, birlikte milli takımda oynadık. Ozan Tufan da şu anda çok iyi performans gösteriyor. Çok iyi, çok güçlü bir orta saha var. Her oyuncu İngiltere, İspanya'da oynayabilecek seviyede. İnşallah bu oyuncularla Fenerbahçe bu sezon şampiyonluğu alacak.
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FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLUR
Ben Fenerbahçe taraftarıyım, Fenerbahçe şampiyon olur diyorum ama şu anda en iyi oynayan Sivaspor. Ben yine de favori Fenerbahçe diyorum.