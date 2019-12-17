Mehmet Aurelio: "Fenerbahçe şampiyon olacak"

EURO 2020'YE GİTMEK İSTERİM Milli Takım'da çok iyi bir jenerasyon var, Şenol hocam var, çok iyi bir teknik direktör. Dünya Kupası'nda üçüncülüğü var. Bu jenerasyon başarılı şu anda ama daha da başarılı olacak, öyle inanıyorum. Bir davet gelirse tabii ki EURO 2020'ye gitmek isterim. Herkes destek vermeli, ben de teknik kadroda olmak isterim.