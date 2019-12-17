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Futbol
17 Aralık 2019 - 20:56,

Mehmet Aurelio: "Fenerbahçe şampiyon olacak"

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen Mehmet Aurelio çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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1BEŞİKTAŞ 8-10 PUAN ÖNDEYDİ

BEŞİKTAŞ 8-10 PUAN ÖNDEYDİ

Fenerbahçe'de ilk sezonumda Beşiktaş 8-10 puan öndeydi. Devre arası geldi, takım toplandı ve biz şampiyon olduk. 2008'de de Şampiyonlar Ligi ve Türkiye'de çok iyi performans gösterdik Zico hocam ile. Chelsea geldi, Sevilla geldi, kazanıyorduk. O sezon Fenerbahçe'de tüm kadro ve ekip çok güzel bir performans gösterdik.

2HERKES KENDİNE GÜVENİYORDU

HERKES KENDİNE GÜVENİYORDU

Sevilla karşısında 2-0 öne geçtik ama takım içinde, grup içinde herkes kendine güveniyordu. Çok çalışıyorduk, hiç bırakmadık. Sevilla'da oyuncular panik oldu. Penaltılarda Volkan, Alex, Zico... Herkesin motivasyonu yerindeydi. Penaltılarda kazandık, çok güzeldi. Chelsea geldi sonra, deplasmanda çok erken gol yedik. O sezon yine Fenerbahçe'de çok güzel top oynadım.

3DAHA ÇOK ŞAMPİYONLUK YAŞAR

DAHA ÇOK ŞAMPİYONLUK YAŞAR

Aziz Yıldırım uzun süre başkan oldu, şimdi Ali Koç başkanlık yapıyor. İlk sezon olmadı ama belki bu sezon şampiyonluk yaşayacak Fenerbahçe. Şu anda Fenerbahçe geçen sezona göre çok daha iyi. Herkes şampiyonluk bekliyor. İnşallah Ali Koç daha çok şampiyonluk yaşar.

4FENERBAHÇE ÇOK FARKLI BİR TAKIM

FENERBAHÇE ÇOK FARKLI BİR TAKIM

Fenerbahçe çok farklı bir takım, Fenerbahçe her zaman şampiyon olmalı. Fenerbahçe'de oynarken her sezon şampiyonluk hedefledik. 5 sezon oynadım, 3 sezon şampiyonluk yaşadım Fenerbahçe'de.

5HER SEZON ŞAMPİYON OLMAK GEREKİYOR

HER SEZON ŞAMPİYON OLMAK GEREKİYOR

Çok güzel bir atmosfer vardı takım ile, taraftar ile. 5 sezon boyunca çok iyi iş yaptık. Fenerbahçe'de her sezon şampiyon olmak gerekiyor, çok farklı bir takım.

6ZICO ÇOK İYİ MOTİVE EDER

ZICO ÇOK İYİ MOTİVE EDER

Zico çok iyi bir teknik direktör, çok sakin. Bütün oyunculara saygılı, çok iyi sohbeti var, çok iyi motive ediyor. Çok iyi ve tecrübeli bir teknik direktör, öyle olduğuna inanıyorum.

7EURO 2020YE GİTMEK İSTERİM

EURO 2020'YE GİTMEK İSTERİM

Milli Takım'da çok iyi bir jenerasyon var, Şenol hocam var, çok iyi bir teknik direktör. Dünya Kupası'nda üçüncülüğü var. Bu jenerasyon başarılı şu anda ama daha da başarılı olacak, öyle inanıyorum. Bir davet gelirse tabii ki EURO 2020'ye gitmek isterim. Herkes destek vermeli, ben de teknik kadroda olmak isterim.

8BENCE BU TAKIM GRUPTAN ÇIKAR

BENCE BU TAKIM GRUPTAN ÇIKAR

İtalya çok iyi durumda, Galler bana göre çok farklı bir takım. Güçlü ve uzun top da oynuyorlar, hiç kolay değil. Çok enteresan bir grup, kolay bir grup değil. Ben Türk Milli Takımı'na güveniyorum. Bence bu takım çıkacak gruptan.

9ŞAMPİYONLUĞU ALACAK

ŞAMPİYONLUĞU ALACAK

Luiz Gustavo çok tecrübeli bir oyuncu, Dünya Kupası oynadı. Emre de çok iyi oyuncu, birlikte milli takımda oynadık. Ozan Tufan da şu anda çok iyi performans gösteriyor. Çok iyi, çok güçlü bir orta saha var. Her oyuncu İngiltere, İspanya'da oynayabilecek seviyede. İnşallah bu oyuncularla Fenerbahçe bu sezon şampiyonluğu alacak.

10FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLUR

FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLUR

Ben Fenerbahçe taraftarıyım, Fenerbahçe şampiyon olur diyorum ama şu anda en iyi oynayan Sivaspor. Ben yine de favori Fenerbahçe diyorum.

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