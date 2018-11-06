Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Mehmet Arslan: Derbideki olayların sorumlusu Fatih Terim'dir
Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Arslan, Hürriyet'in haftalık Futbol Konsey'i değerlendirmesinde olaylı derbi hakkında çarpıcı yorumlarda bulundu. İşte Arslan'ın ses getirecek sözleri...
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G.SARAY’da Fatih Terim’in izni veya onayı olmadan hiçbir şey gerçekleşemez; tıpkı Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım döneminde olduğu gibi. Şimdi dönelim derbi sonrasına: Terim’in izni, onayı ve hoşgörüsü olmasa Hasan Şaş, hiçbir eylemi hayata geçirmez, geçiremez. Şaş ile İsviçre milli maçının sorumlusu ilan edilen Şifo Mehmet (Özdilek), sebep değil, birer sonuçtur.
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Şaş da F.Bahçe maçının Özdilek’i oldu. O gün biz Terim’i ödüllendirerek yeniden milli takımın başına geçirmek yerine bunun faturasını çıkarabilseydik bugün bu olayları yaşamıyor olacaktık. Lafı hiç eveleyip gevelemeden açıkça ifade ediyorum, sorumlu Fatih Terim’dir.
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EVET, AĞIR CEZALAR BEKLİYORUM
2- Tabii ki ağır cezalar bekliyorum. Üstelik sadece ben değil, bütün futbol kamuoyu ve vicdanı bekliyor. Çünkü o gece biz gencecik bir taraftarı değil, aynı zamanda insanlığımızı da kaybettik. Bunun bir faturası olmalı. Beşiktaş da dahil, ağır ceza bekleyen herkes haklıdır.
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HAYALİ BiR DÜŞMAN YARATIYOR
3- Antalya maçında G.Saray, galibiyeti bir hakem hatasına borçluydu. Olabilir, G.Saray hakem hatasıyla kazandığı gibi, hakem hatasıyla da çok maçı kaybetti. Ama maçta kazanan Terim ne dedi? “Varmış, yokmuş! Geçin bunları.” Peki derbide puan kaybedince ne dedi? Ben söylemeye utanıyorum ama Hürriyet’in manşetinden Fırat Aydınus’a söyledikleri yazılıydı. Sayın Terim, hayali bir düşman yaratıp Galatasaray taraftarı ve camiasını arkasına almaya çalışıyor. Bu doğru bir söylem değil, bu barışçıl bir söylem de değil.
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YENİ BiR HOCAYA İHTİYACI VAR
4- Galatasaray derbisinin ikinci yarısında 2-0’dan 2-2’ye gelmeseydi maç, bu soruyu bana hiç sormayacaktınız. Onun için de ben Fenerbahçe’nin yeni bir teknik direktöre ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
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LiVERPOOL ÖNCESi BEŞiKTAŞ GiBi
5- G.Saray tıpkı bir zaman Beşiktaş’ın Liverpool maçı öncesi yaşadığı gibi bir travma yaşıyor. Hatırlayın o günü de... Yine bir Fenerbahçe maçından çıkmış, Liverpool karşılaşmasına gitmişti Beşiktaş. Takımın kimyasını bozacak bu tür tartışmalarla aynı şeyin Galatasaray’ın başına gelmesinden korkarım. Umarım ben yanılırım ve Galatasaray kazanır.
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BEŞİKTAŞ KALİTELİ AMA YORGUN
6- İstanbul Büyükşehir Belediye olarak Süper Lig’de mücadele ederken küme düşme hattına gerilemişti takım. Başkan Göksel Gümüşdağ, o gün soyunma odasına girdi ve oyuncularına şunu söyledi: “Arkadaşlar unutmayın! Bu takım küme düşse bile teknik direktörümüz yine Abdullah Avcı olacak.” Ve şimdi bu takım Başakşehir adıyla; üstelik taraftarı ve medya desteği olmadan ve de bir takım hakem hatalarına rağmen ligin en güçlü şampiyonluk adayı. Keşke aynı şeyi F.Bahçe de yapabilseydi. Beşiktaş’a gelince... Siyah beyazlılar neredeyse üç hafta üst üste aynı golleri yedi. Arka direğe bir oyuncu koymayı bir türlü akıl edemediler. Bu durum Beşiktaş’ın probleminin tamamlanmayan mentor olduğunu gösteriyor. Şenol Güneş’te ve futbolcularda mental bir yorgunluk var. Tartışmasız Türkiye’nin en iyi kadrosu Beşiktaş’ta, yarışa devam edip edememesi de bu yorgunluğu yenmesine bağlı.