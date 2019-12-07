Luiz Gustavo'nun acıklı hikayesi! O golden sonra...

Hatta öyle ki Fenerbahçe Twitter hesabı, Gustavo'nun PSG'ye attığı golü paylaştı ve ''Süper Lig maçlarımızdan görüntü paylaşamadığımız için, Luiz Gustavo’nun bugün attığı harika golü size bu şekilde göstermek istedik.'' sözlerini kullandı.