Luiz Gustavo'nun acıklı hikayesi! O golden sonra...
Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni farklı geçtiği maçta güzel bir gol atan Luiz Gustavo, karşılaşma sonrası gerçeği açıkladı.
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Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni 5-2 mağlup ederken sarı lacivertli takımı 2-1 öne geçiren gol Luiz Gustavo'dan geldi.
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Brezilyalı futbolcu, uzak mesafeden ağları havalandırırken 2 sene önce Marsilya forması ile PSG'ye attığı golü hatırlattı.
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Hatta öyle ki Fenerbahçe Twitter hesabı, Gustavo'nun PSG'ye attığı golü paylaştı ve ''Süper Lig maçlarımızdan görüntü paylaşamadığımız için, Luiz Gustavo’nun bugün attığı harika golü size bu şekilde göstermek istedik.'' sözlerini kullandı.
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Luiz Gustavo ise 2 sene önce attığı gol hakkında konuştu ve hakkında bilinmeyen bir hikaye paylaştı.
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Brezilyalı futbolcunun sözleri şu şekilde;
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Marsilya'da oynarken de benzer bir gol atmıştım. O golü çok iyi hatırlıyorum...
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O golü attığımda babaannem hastanedeydi ve 2 gün sonra kaybetmiştik. Gerçekten çok önemliydi. Hiç unutamıyorum.
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O golü attığımda babaannem hastanedeydi ve 2 gün sonra kaybetmiştik. Gerçekten çok önemliydi. Hiç unutamıyorum.