Kruse herkesi şaşırtacak! İstiklal Marşı'ndan sonra...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe ve Türkiye'de Kruse rüzgarı esiyor... Alman yıldız son olarak Galatasaray derbisi öncesi İstiklal Marşı'nı okumuştu.
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Davranışlarıyla ve performansıyla kısa sürede Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi haline gelen Kruse'nin yeni hedefi de belli oldu...
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Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse Türkiye ve Türk kültürüne iyice alıştı. İstiklal Marşı'nı ezberlemeye başlayan Alman yıldız Türkçe de öğreniyor.
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Max Kruse, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra Türk olan menajeri Ersin Akan'a İstiklal Marşı'nı öğrenmek ve maçlarda İstiklal Marşı'nı okumak istediğini söylüyor.
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Bunun üzerine menajer Ersin Akan, Alman yıldıza İstiklal Marşı'nı öğretiyor, birlikte İstiklal Marşı'nı dinleyerek çalışıyorlar.
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"İSTİKLAL MARŞI'NIN TÜRKLER İÇİN ÖZEL BİR ANLAMI VAR"
Alman yıldız, İstiklal Marşı'nı söylemesiyle ilgili olarak şöyle konuştu;
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"İstiklal Marşı'nın Türkler için ne anlam ifade ettiğini çok iyi biliyorum. Onlar için özel bir anlamı var. Ben de Türkler için çok anlamlı olan İstiklal Marşı'nı öğrenmeye çalışıyorum. Öğrenmeye başladım, yakın zamanda daha iyi olacağım"
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Türkiye'ye ve Türk kültürüne de iyice alışan, Türk insanını çok seven Max Kruse Türkçe öğrenmeye de başladı.
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Türkçe konusunda kendisini daha fazla geliştirmek isteyen Alman oyuncu, Türkçe dersleri de alıyor.
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Türk dizileri de izleyen Kruse tam bir Ezel hayranı. Boş zamanlarında Türk kültürüne daha iyi adapte olmak için İstanbul'u gezen Alman yıldız Kadıköy'de Salı Pazarı'na gitti, Sultanahmet'te Ayasofya ve Sultanahmet camilerini gezdi.
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Max Kruse artık içimizden biri gibi hareket ediyor. Fırsat buldukça Türk restoranlarına gidiyor, Türk yemeklerinin tadına bakıyor.
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ÇAYI ELİNDEN DÜŞÜRMÜYOR
İstanbul'da oldukça mutlu olduğunu belirten Max Kruse, Türk insanının misafirperverliğine de övgüler yağdırıyor.
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Türkiye'nin kültürünü, insanlarını tanımaktan mutlu olduğunu kaydeden Alman futbolcu şunları söyledi;
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"Türkiye'de ve İstanbul'da büyük bir sevgi görüyorum. Kendimi gerçekten sanki yıllardır burada yaşıyormuş gibi hissediyorum.
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İstanbul'da kendimi evimdeymiş gibi hissediyorum. Burada olmak bana mutluluk veriyor. Türkçemi de daha fazla geliştireceğim".
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Çayı çok seven Max Kruse kampta çayı bardağını elinden düşürmüyor. Alman yıldız futbolcu kahvaltı ve her yemek sonrası mutlaka çay içiyor.
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YENİ HEDEFİ TÜRKÇE RÖPORTAJ
Davranışlarıyla ve performansıyla kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelen Kruse'nin yeni hedefi de belli oldu..
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Temel seviyede Türkçe konuşmaya başlayan Alman yıldızın, röportajlarını Türkçe vermek istediği öğrenildi.
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Kruse, bir iki ay içerisinde bu seviyeye gelebileceğine inanıyor...