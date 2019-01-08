Kocaman'dan flaş Yanal sözleri! 'Eğer yenemezse...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman çarpıcı açıklamalar yaptı.
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Aykut Kocaman, Sabah gazetesine verdiği röportajda Fenerbahçe'nin yeni hocası Ersun Yanal ve şampiyonluk yarışını yorumladı.
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İşte Aykut Kocaman'ın o çok tartışılacak sözleri...
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- Başakşehir yüzde 99 ilk ikinin içinde olur. Şampiyonluğu kaçıracak olsalar da tepede olacaklar. Bu çok net. Başakşehir'i bence Galatasaray dışında zorlayacak takım gözükmüyor. Beşiktaş nasıl hamle yapacak, Trabzonspor nereye kadar taşıyacak, onları bilmiyorum.
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- Fenerbahçe'nin ilk yarı performansıyla ilgili çok fazla şey söylemek istemiyorum. Ben ayrıldıktan sonra 3-4 ay boyunca hiç futbolla ilgim yoktu. Dünya Kupası'nı bile yarım yarım izledim.
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- Kulüp içinden bana gelen talepler doğrultusunda her şeye olumlu yanıt vermeme rağmen, bitmek tükenmek bilmeyen bir saldırı ile karşılaştım. Saldırılar bir türlü bitmedi.
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- Konyaspor'dan böyle bir teklif gelince, hiç düşünmedim bile... Pazarlık bile yapmadım. Başlayalım dedik, başladık.
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- Fenerbahçe ile ilgili şunları söyleyeyim. Şu anda devre arası büyük umutlar var. Ersun Yanal geldi. Yeniden bir şeyleri çevirmeye çalışıyor. Bursaspor maçı büyük hedef gibi gözüküyor. Eğer Bursaspor maçını kazanmayı başarabilirse Fenerbahçe, rüzgârı arkasına alarak bir sıçrayış yapabilir.
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- Ancak bunun tersi de var. Bu kadar umut doluyken, eğer Bursaspor maçında istenmeyen bir sonuç alınırsa, zihinsel ve duygusal kırılmaya yol açabilir.
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Fenerbahçe'de gündem transfer!
Sarı-lacivertli ekibin Antalya'daki kamp çalışmaları devam ediyor. Muhabirimiz Ahmet Ercanlar, transfer konusundaki gelişmeleri paylaşırken, Ersun Yanal'ın iyi bir takım oluşturmak istediğini de söyledi.