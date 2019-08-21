Klopp'tan futbol dünyasını şok eden açıklama!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Liverpool'un tarihe geçen hocası futbolseverleri şaşkına çevirdi...
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un başarılı menajeri Jürgen Klopp, dünyayı şok eden bir açıklama yaptı.
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Liverpool'un başına geçmesiyle birlikte kulübe tarihinin en büyük sezonlarını yaşatan tecrübeli teknik adam, geçtiğimiz sezon 97 puanla ligi ikinci tamamlamış; şampiyonluğu son anda City'e kaptırmıştı.
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Klopp'un öğrencileri daha sonra Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanmıştı. İstanbul'daki tarihi final ise zirve oldu. Liverpool 2019 yılını iki büyük kupayla tamamladı.
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Ancak Jurgen Klopp, bugünkü açıklamalarıyla futbol dünyasını bir hayli şaşırttı.
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Sky Italia'dan Gianluca Di Marzio'yla bir söyleşi gerçekleştiren Jürgen Klopp'un ifadeleri şöyle;
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"Böyle devam etmeyi ben de istiyorum ancak 2-3 yıl içerisinde neler olabileceğini kestiremiyorum..."
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"Tabii ki yüzde 100 böyle olacağı anlamına gelmez ama emeklilik kararı alabilirim. Buna şaşırmayın."
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AVRUPA'DA KENDİNİ HATIRLADI
Liverpool'da Klopp'un en büyük 5 başarısıLiverpool, son Şampiyonlar Ligi zaferini 2005 yılında İstanbul'da yaşadı. Klopp ile Liverpool, 2016'da Avrupa Ligi finali, 2018'de ise Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Kupa alamadı belki ama Liverpool'u yıllar sonra final oynayan takım konumuna getirdi.
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FIRMINO'YU YILDIZ YAPTI
Klopp yönetiminde Firmino gerçek kumaşını gösterdi. Klopp ile geçen 3 yılda Firmino, en çok maça çıkan, en çok gol atan, en çok asist yapan oyuncu oldu. Sayılar ortada... Klopp, Firmino'yu sisteminin önemli bir parçası yaptı ve karşılığını aldı.
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TARAFTARI FUTBOLA DÖNDÜRDÜ
Futboldaki en önemli şey ne? Klopp'a göre eğlenmek. Atak futbolu ile taraftarları eğlendiriyor. Liverpool'un Klopp ile sıkıcı maçı yok denenecek kadar az. Tek adam sistemi değil, takım oyununu oynatıyor.
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GENÇLERİ KAZANDI
Liverpool, transfere para harcıyor ama alttan da iyi çıkartıyor. Sağ bek Trent Alexander-Arnold 20 yaşında, sol bek Robertson 24 yaşında. Joe Gomez ise henüz 18 yaşında ve Van Dijk ile birlikte forma giyiyor. 3 futbolcu da sanki uzun yıllar Liverpool forması giyiyormuş gibi oynuyor.
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ŞAMPİYONLUK UMUDU
Liverpool, yıllar sonra sezona şampiyonluk parolası ile başlıyor. Anfield, şampiyonluk sesleri ile inliyor. Bunun mimarı kesinlikle Klopp...