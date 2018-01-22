BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda bu durumu fark eden polis bu taraftarlara mÃ¼dahale etti.
FotoÄŸraflar: Ajanslar ve Twitter
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Polisle taraftar arasÄ±nda kÄ±sa sÃ¼reli bir tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±. Olay sorunsuz halde son buldu.
FotoÄŸraflar: Ajanslar ve Twitter
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Ã–te yandan Galatasarayâ€™Ä±n taraftar grubu ultrAslan, Kayserispor deplasmanÄ±nda takÄ±mlarÄ±nÄ± yalnÄ±z bÄ±rakmazken 17. yÄ±lÄ±nÄ± kutlayan bir koreografi yaptÄ±.
FotoÄŸraflar: Ajanslar ve Twitter
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G.SARAY'DA 5 DEÄžÄ°ÅžÄ°KLÄ°K
Galatasaray Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Fatih Terim, SÃ¼per Lig'de ikinci yarÄ±nÄ±n ilk karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda takÄ±mÄ±nÄ±, son oynadÄ±klarÄ± lig maÃ§Ä±ndan 5 deÄŸiÅŸiklik yaparak sahaya sÃ¼rdÃ¼.Â SÃ¼per Lig'de 24 AralÄ±k'ta GÃ¶ztepe ile oynanan 17. hafta maÃ§Ä±nÄ±n ilk 11'inde yer alan Gomis ve Fernando sakatlÄ±ÄŸÄ±, Maicon da cezasÄ± nedeniyle kadroya alÄ±nmazken, Belhanda ve Linnes de yedek kulÃ¼besinde oturdu.Â Bu isimlerin yerine Mariano, Yasin Ã–ztekin, SelÃ§uk Ä°nan, Eren Derdiyok ve Latovlevici ilk 11'de oynadÄ±.Â
FotoÄŸraflar: Ajanslar ve Twitter
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TERÄ°Mâ€™DEN BÄ°R Ä°LK!
Galatasaray'Ä±n tecrÃ¼beli Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±sÄ± Fatih Terim, Bafetimbi Gomis'in yokluÄŸunda Younes Belhanda'yÄ± da ilk 11'e almadÄ±. Younes Belhanda, Galatasaray'Ä±n bu sezon SÃ¼per Lig'de oynadÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m maÃ§lara ilk 11'de baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Belhanda sadece cezalÄ± olduÄŸu iÃ§in Trabzonspor maÃ§Ä±nda forma giyemedi. Fatih Terim, Gomis'in yokluÄŸunda forvette ise Eren Derdiyok'a ÅŸans verdi.
FotoÄŸraflar: Ajanslar ve Twitter
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MUSTAFA CENGÄ°Z TAKIMI YALNIZ BIRAKMADIÂ
Galatasaray KulÃ¼bÃ¼nÃ¼n iki gÃ¼n Ã¶nce yapÄ±lan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ genel kurulunda baÅŸkanlÄ±ÄŸa seÃ§ilen Mustafa Cengiz, sarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± ekibi, Kayserispor deplasmanÄ±nda yalnÄ±z bÄ±rakmadÄ±.Â Cengiz, Galatasaray baÅŸkanÄ± olarak ilk maÃ§Ä±nÄ± Kayserispor deplasmanÄ±nda locada izledi. SarÄ±-kÄ±rmÄ±zÄ±lÄ±larÄ±n yeni baÅŸkanÄ± Cengiz'e yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri de eÅŸlik etti.Â
FotoÄŸraflar: Ajanslar ve Twitter
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EREN DERDÄ°YOK DETAYI...
Eren Derdiyok, Galatasaray formasÄ±yla SÃ¼per Lig'de ilk 11'de sahaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± son yedi maÃ§ta altÄ± gole katkÄ±da bulundu. (4 gol ve 2 asist).
FotoÄŸraflar: Ajanslar ve Twitter
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SELÃ‡UK Ä°NAN Ä°LK 11'DEÂ
Galatasaray'Ä±n eski teknik DirektÃ¶rÃ¼ Igor Tudor dÃ¶neminde kadroya girmekte zorlanan SelÃ§uk Ä°nan, Kayserispor karÅŸÄ±sÄ±nda ilk 11'de sahaya Ã§Ä±ktÄ±.Â Terim, orta sahanÄ±n ortasÄ±nda Ndiaye ile birlikte deneyimli futbolcuya formayÄ± verdi.Â
FotoÄŸraflar: Ajanslar ve Twitter
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AMORÄ°M 18'DE
Kayserispor'un devre arasÄ±nda kadrosuna kattÄ±ÄŸÄ± Romanya 1. Lig takÄ±mlarÄ±ndan FCSB'den transfer edilen BrezilyalÄ± futbolcu William Douglas Amorim de 18 kiÅŸilik kadroda yer aldÄ±.Â