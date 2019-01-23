İtalyanlar duyurdu! İmza an meselesi...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ederken İtalyan basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/8
İşte yaşanan o gelişme...
2/8
Çizme basınından Sky Sport muhabiri Gianluca Di Marzio'nun öne sürdüğü ve Calciomercato'nun desteklediği haberlere göre sarı-lacivertlilerin Milan ile sözleşmesi bitecek olan Cristian Zapata için girişimlere başladığı kaydedildi.
3/8
YAKINDA İMZALAYABİLİR
Hatta Fenerbahçe'nin 32 yaşındaki stoper için önerdiği rakam da paylaşıldı ve "Türkler, Kolombiyalı oyuncuya 2.4 milyon euro maaşla 1.5 yıllık sözleşme teklif etti. Zapata da bu teklife olumlu yaklaşıyor" denildi. Zapata'nın yakın zamanda İstanbul'a gelip kontrolden geçebileceği, imzaların birkaç gün içinde atılabileceği kaydedildi.
4/8
KARİYERİ İTALYA VE İSPANYA'DA GEÇTİ
Kariyerine ülkesi Kolombiya'da başlayan Cristian Zapata; Udinese, Villarreal ve Milan formaları giydi. Bu sezon 17 resmi maçta forma giyen Cristian Zapata 1 kez gol sevinci yaşadı. 32 yaşındaki Zapata, Kolombiya Milli Takımı'nda da 56 maçta görev yapıp 2 gol buldu.
5/8
MİLAN'LA ANLAŞACAK
Sözleşmesi sezon sonu biteceği için Fenerbahçe formasını ancak yeni sezonda giyebilecek olan Zapata'nın Milan yönetimiyle anlaşma zemini aradığı bildirildi. 1.87 boyundaki stoperin alacaklarının bir kısmından vazgeçmesi karşılığında bonservisini alacağı ifade edildi. Kulüp kariyerinde 376 resmi karşılaşmada forma giyen Zapata, 10 gol, 14 asist üretti. Sağ bek mevkiinde de görev yapabilen tecrübeli futbolcu, oynadığı bölgeye göre gayet centilmence de bir performans gösterdi. Kariyeri boyunca sadece 2 kez direkt kırmızı kart gördü.
6/8
SAHALARDAN 2 HAFTA UZAK KALACAK
Milan, geçtiğimiz gün oynanan Genoa maçında sağ uyluğundan sakatlanan Zapata'nın sahalardan iki hafta uzak kalacağını duyurdu. Kolombiyalı savunmacı, karşılaşmanın 15. dakikasında yerini Conti'ye bırakmıştı.
7/8
NBA'de gecenin hareketi Russell Westbrook'tan!
NBA'de normal sezona dün gece oynanan 4 maçla devam edildi. İşte dün geceye damga vuran en iyi 3 hareket...