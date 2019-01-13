İşte Serdar Aziz ve Tolgay gerçeği! Fenerbahçe...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiye yeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe'de neler olup, bittiğini yakından takip eden ve sarı lacivertli kulübün nabzını çok iyi tutan Hürriyet Gazetesi Fenerbahçe muhabiri ve Spor Arena yorumcusu Ahmet Ercanlar, bomba gibi açıklamalara imza attı.
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Fenerbahçe'nin transfer planını açıklayan Ahmet Ercanlar, çok tartışacak sözlere imza attı.
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İşte muhabirimizi ve yorumcumuz Ahmet Ercanlar'ın, Haber Global'deki "Kontra" programında yaptığı o açıklamalar...
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- Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ile konuştum. Malum röportajdaki Rize'yi kastererek "Bu şehir bunu unutmaz" ifadesinde kimsenin ismini geçirmediğini söyledi. Evet geçirmemiş. Ersun Yanal ismi geçmiyor ama kastetmiş.
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- Peki Ersun Yanal’dan bahsetmediniz mi diye sordum. “Birinden bahsediyorum ama isim vermedim.” diyor. Yani bir nevi Ersun Yanal’dan bahsettiğini doğrulamış oldu. “Suçlanacak adam varsa suçlanır”dedi.
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- "2010-2011 sezonuyla ilgili bir şey dediniz mi?" dedim. “Hayır ben o işlere girmedim. Beni ilgilendirmez. Sadece Rize-Trabzon konusuyla ilgili konuştum” dedi. “Bir konu üstüne tartışma varsa, tartışılır”dedi.
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- Ama bir de Ersun Yanal’ın o son maçın devre arasında soyunma odasında oyuncularına yaptığı motivasyon konuşmasının videosu da düştü. Ben o videoyu da izleyince Ersun Yanal’a haksızlık olduğunu hissediyorum. Hikmet Karaman neden Ersun Yanal’ı suçladı, bilmiyorum.
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- Fenerbahçe’nin transferi son günlere kalacak gibi görünüyor. Çünkü kulüp bu borçların yapılandırmasındaki detayların netleşmesini ve ona göre finansal bir plan çizmeyi istiyor. Ondan önce harcama yaparak kulübü sıkıntıya sokmak istemiyor. Ama kesinlikle transfer yapılacak. Ali Koç ve yönetimi çalışıyor.
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- Moses marketteki futbolculardan biri. Yani kulüplerinin satılabilir talimatıyla listeye koyduğu isimlerden biri. Fenerbahçe ilgileniyor. Ama Fenerbahçe’nin kendi listesindeki isimlerden biri değil.
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- Elis de böyle bir futbolcu. Fenerbahçe kendi listesindeki öncelikli isimlerden sonuç alamazsa ancak o zaman markete yönelebilir.
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- Fenerbahçe Tolgay Arslan ve Serdar Aziz için de beklemede. Beşiktaş ve Galatasaray kullanmayı düşünmediği isimleri bırakırken futbolculara kolaylık sağlamalı.