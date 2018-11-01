İşte Hooijdonk'un görevi! Hasan Ali açıkladı...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Tarihinin en kötü dönemlerini yaşayan Fenerbahçe’de, G.Saray derbisinin hazırlıkları sürerken, sorunları bitirmek için yoğun bir çaba harcanıyor..
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1/9
Gündemde ise eski yıldız Hooijdonk var.
2/9
Başkan Ali Koç, Hollandalı teknik adam Phillip Cocu’yu Ankaragücü yenilgisinin ardından yollamıştı. Yeni Hoca için arayışlar sürerken, takımda futbolcularla yönetim arasında köprü olabilecek kişilerin eksikliği konusu günmede alındı.
3/9
Kaptan Hasan Ali’nin bu konuda Cocu kovulmadan önce Ali Koç’la konuştuğu ortaya çıktı.
4/9
Hasan Ali, Başkan’a, “Yönetimle bizim aramızda köprü olabilecek, yabancı dil bilen, biri yerli, biri yabancı eski futbolculara ihtiyacımız var. Bunlar bir dönem F.Bahçe’de forma giymiş isimlerden seçilirse daha da iyi olur” dedi.
5/9
Bu sözler, Ali Koç’un kulağında yer etti. Cocu kovulduktan sonra sorunu sadece yeni bir Teknik Direktörle bitiremeyeceğini düşünen Başkan, İlk etapta, Sarı-Lacivertli taraftarların çok sevdiği Hollandalı Hooijdonk’a teklif götürdü. Unutulmaz futbolcu da olumlu dönüş yaptı.
6/9
Önümüzdeki günlerde Hooijdonk’la ilgili resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. Yerli olaraksa listede birçok alternatif bulunduğu öğrenildi. Bu konudaki tüm detaylar, yönetimdeki zirvenin arkasından netleşecek. Fenerbahçe’de oyuncuların sorunlarını kimseye anlatamaması takımı da kötü etkiledi.
7/9
Hooijdonk’un kısa vadede olumlu katkılar yapması bekleniyor. Aynı zamanda takımda kolej havası oluşturmak için de iki eski futbolcunun ağabeylik yapması planlanıyor. (Akşam)
8/9
Haftanın en kritik kurtarışı Joe Hart'tan...
Premier Lig'de 10. hafta geride kalırken, haftaya damga vuran en güzel kaleci kurtarışları açıklandı. İşte birbirinden kritik o kurtarışlar...