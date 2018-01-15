İşte Fenerbahçe'nin büyük sürprizi! Anlaşma tamam...
Aykut Kocaman orta alana sol ayaklı bir isim istedi. Yönetim harekete geçti.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Yabancı kontenjanı nedeniyle şu ana kadar ara transferde beklenen adımları atamayan Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi... İşte detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Alınan bilgilere göre teknik direktör Aykut Kocaman yönetimle yaptığı son görüşmede orta alana, iki yönlü oynayacak sol ayaklı bir futbolcu takviyesi istedi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Bunun üzerine yönetim, scout ekibi ile birlikte araştırmalara başlarken, Monaco'da forma giyen Adama Traore'nin ismi gündeme geldi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Bu sezon Fransız ekibinde sadece 3 maçta forma giyen ama 3 gol atmayı başaran 22 yaşındaki Malili futbolcu için Aykut Kocaman'ın olumlu rapor verdiği öğrenildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Geçtiğimiz sezonu Portekiz ekibi Rio Ave'de kiralık geçiren Traore 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor. Yönetim genç yıldızın kiralanması için Monaco ile temasa geçecek.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Öte yandan Kocaman'ın kontenjanda boşluk açmak için Isla'yı gözden çıkarabileceği öne sürülüyor. Kocaman'ın sağ bekte Şener ve Dirar'ı kullanabileceği için böyle bir düşünce içinde olduğu iddia ediliyor. (Takvim)