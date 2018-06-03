İşte Ali Koç'un serveti! Ne kadar para verecek...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlık dönemine son veren Ali Koç, Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. Fenerbahçe Kulübü'ne mali yardımda bulunacağının da sözünü veren Ali Koç, kulübün kasasına 100 milyon Euro koyacak.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fotoğraflar: Arşiv
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Aziz Yıldırım'ın 20 yıllık başkanlık dönemine son veren Ali Koç, Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. Fenerbahçe Kulübü'ne mali yardımda bulunacağının da sözünü veren Ali Koç, kulübün kasasına 100 milyon euro koyacak.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fenerbahçe'de tarihi seçim sona erdi ve Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda başkanlığa Ali Koç seçildi. Ülker Stadyumu'nda yapılan seçimde 38 sandıkta kullanılan 20 bin 736 oyun 16 bin 92'sini alan Ali Koç sarı lacivertli kulübün 37'nci başkanı oldu.
Fotoğraflar: Arşiv
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Fenerbahçe'ye başkan olması halinde kulüp kasasına 100 milyon euro ekleyeceğini söyleyen Ali Koç'un serveti merak edilirken, Forbes derbisi Türkiye'nin en zengin isimlerini açıkladı.
Fotoğraflar: Arşiv
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Forbes dergisi Türkiye'nin en zengin isimlerini açıkladı. Futbol dünyasının Ali Koç, Ünal Aysal, Nihat Özdemir ve Mehmet Ali Aydınlar gibi tanınan isimleri de listede yer aldı. (NOT: Servetler 2018 yılına ait rakamlardır)
Fotoğraflar: Arşiv
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49) Ömer Koç
KOÇ Holding - Serveti: 825 milyon dolar
Fotoğraflar: Arşiv
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49) Aydın Doğan
DOĞAN Holding - Serveti: 825 milyon dolar
Fotoğraflar: Arşiv
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45) Erdoğan Demirören
DEMİRÖREN Holding - Serveti: 850 milyon dolar
Fotoğraflar: Arşiv
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45) Ali Koç
KOÇ Holding - Serveti: 850 milyon dolar
Fotoğraflar: Arşiv
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41) Mustafa Koç varisleri
KOÇ Holding - Serveti: 975 milyon dolar
Fotoğraflar: Arşiv
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34) Mehmet Ali Aydınlar
ACIBADEM SAĞLIK GRUBU - Serveti: 1 milyar 100 milyon dolar