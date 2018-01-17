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İşte 2018 model F.Bahçe! Kocaman karar...
Spor Arena
İşte 2018 model F.Bahçe! Kocaman karar...
Deneyimli teknik adam Aykut Kocaman, Belek Kampı’nın ardından sezonun ikinci yarısında sahaya süreceği 11’in büyük bölümünü belirledi.
Fotoğraflar: Arşiv
17.01.2018 - 08:31
SON GÜNCELLEME
17.01.2018 - 08:36
Fotoğraflar: Arşiv
17.01.2018 - 08:31
SON GÜNCELLEME
17.01.2018 - 08:36
1 / 11
Aykut Kocaman, sakatlık ve ceza olmaması halinde sezonun ikinci yarısına bu kadro ile başlayacak. İşte o isimler...
Fotoğraflar: Arşiv
17.01.2018 - 08:31
SON GÜNCELLEME
17.01.2018 - 08:36
2 / 11
Volkan Demirel
Fotoğraflar: Arşiv
17.01.2018 - 08:31
SON GÜNCELLEME
17.01.2018 - 08:36
3 / 11
Skrtel
Fotoğraflar: Arşiv
17.01.2018 - 08:31
SON GÜNCELLEME
17.01.2018 - 08:36
4 / 11
Neustadter
Fotoğraflar: Arşiv
17.01.2018 - 08:31
SON GÜNCELLEME
17.01.2018 - 08:36
5 / 11
Dirar
Fotoğraflar: Arşiv
17.01.2018 - 08:31
SON GÜNCELLEME
17.01.2018 - 08:36
6 / 11
Mehmet Topal
Fotoğraflar: Arşiv
17.01.2018 - 08:31
SON GÜNCELLEME
17.01.2018 - 08:36
7 / 11
Josef
Fotoğraflar: Arşiv
17.01.2018 - 08:31
SON GÜNCELLEME
17.01.2018 - 08:36
8 / 11
Giuliano
Fotoğraflar: Arşiv
17.01.2018 - 08:31
SON GÜNCELLEME
17.01.2018 - 08:36
9 / 11
Kalan 3 forma için sol bekte İsmail ile Hasan Ali, sağ bekte ise İsla ile Şener arasında büyük bir rekabet olacak.
Fotoğraflar: Arşiv
17.01.2018 - 08:31
SON GÜNCELLEME
17.01.2018 - 08:36
10 / 11
Forvette ise Janssen ile Soldado dönüşümlü olarak şans bulacak.
Fotoğraflar: Arşiv
17.01.2018 - 08:31
SON GÜNCELLEME
17.01.2018 - 08:36
11 / 11
Valbuena, Alper ve Fernandao gibi isimler ise kulübedeki güç olacak. (Fanatik)
Fenerbahçe
Aykur Kocaman
2018
kadro
karar
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