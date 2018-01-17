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İşte 2018 model F.Bahçe! Kocaman karar...

Deneyimli teknik adam Aykut Kocaman, Belek Kampı’nın ardından sezonun ikinci yarısında sahaya süreceği 11’in büyük bölümünü belirledi.

Fotoğraflar: Arşiv
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Aykut Kocaman, sakatlık ve ceza olmaması halinde sezonun ikinci yarısına bu kadro ile başlayacak. İşte o isimler...

Fotoğraflar: Arşiv
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Volkan Demirel

Fotoğraflar: Arşiv
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Skrtel

Fotoğraflar: Arşiv
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Neustadter

Fotoğraflar: Arşiv
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Dirar

Fotoğraflar: Arşiv
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Mehmet Topal

Fotoğraflar: Arşiv
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Josef

Fotoğraflar: Arşiv
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Giuliano

Fotoğraflar: Arşiv
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Kalan 3 forma için sol bekte İsmail ile Hasan Ali, sağ bekte ise İsla ile Şener arasında büyük bir rekabet olacak.

Fotoğraflar: Arşiv
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Forvette ise Janssen ile Soldado dönüşümlü olarak şans bulacak.

Fotoğraflar: Arşiv
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Valbuena, Alper ve Fernandao gibi isimler ise kulübedeki güç olacak. (Fanatik)

FenerbahçeAykur Kocaman2018kadrokarar

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