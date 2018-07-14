İşini bitirdiler! Liverpool'un yıldızı F.Bahçe'ye...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Brezilyalı orta saha Josef de Souza’yı iyi bir paraya satarak hem yeni transferlere kaynak oluşturmak isteyen hem de UEFA Finansal Fair Play'e takılmak istemeyen Sarı-Lacivertli yönetim bir yıldızın işini bitirdi...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
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Fenerbahçe, Liverpool’un Hollandalı orta sahası Georginio Wijnaldum’u kiralamaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta sportif direktör Damien Comolli’nin menajeriyle bir araya geldiği Wijnaldum ile ilgilenen İngiliz ekibi Newcastle United'ın bu transferden vazgeçtiği bildirildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Hollanda ve İngiltere basınına yansıyan haberlere göre; Newcastle United, Liverpool'da Keita ve Fabinho transferleri sonrası forma giyme şansı iyice azalan 27 yaşındaki futbolcunun transferinden çekildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Wijnaldum'u almak isteyen tek kulübün ise Fenerbahçe olduğu bildirildi. Gazeteler, Comolli’nin kiralık teklifine ilk başta sıcak bakmayan Liverpool yönetiminin, bu kez mecburen kabul edeceğini yazdı. Wijnaldum'un da eski hocası Cocu’dan ötürü Fenerbahçe’ye sıcak baktığı ifade edildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Hollandalı orta sahanın geçtiğimiz hafta, “27 yaşındayım ve sürekli oynamak istiyorum. Kariyerimde yeni bir sayfa açabilirim” ifadelerine yer verilen haberlerde, Wijnaldum'un yeni sayfayı Fenerbahçe formasıyla Türkiye’de açacağı da vurgulandı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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2015 yılında 20 milyon euroya PSV’den Newcastle’ın yolunu tutan Hollandalı, 2016’da da 27.5 milyon euroya Liverpool’a transfer olmuştu. Kırmızılılar’da istenilen performansı gösteremeyen Wijnaldum, 50 maçta 2 gol 4 asist yaptı. (Güneş)