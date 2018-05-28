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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Spor Haberleri >Futbol>İranlı taraftarlardan çılgın destek
Futbol

İranlı taraftarlardan çılgın destek

Türkiye A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçı kapsamında Dünya Kupası'na gidecek olan İran'ı 2-1 yendi. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda dikkat çekici görüntüler vardı.

Foto: AA-DHA-İHA
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Mücadelede dikkat çeken unsurlardan biri tribünlerdeki İranlı taraftar sayısıydı. Yaklaşık 4 bin İran taraftarının maçı İstanbul'da takip ettiği bildirildi.

Foto: AA-DHA-İHA
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Takımlarına yoğun destek veren rakip takımın taraftarları, pozisyonlarda büyük heyecan yaşayarak büyük ambians oluşturdular.

Foto: AA-DHA-İHA
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İran'ın son dakikada gelen golünde ise taraftarlar çılgına döndü. Gol olunca statta büyük ses oluşturan İranlı taraftarlar, tribünlere ayrı bir renk kattı.

Foto: AA-DHA-İHA
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FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır mücadeleyi tribünden seyretti. Çakır Dünya Kupası'nda görev alacak.

Foto: AA-DHA-İHA
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İşte mücadeleden özel kareler...

Foto: AA-DHA-İHA
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