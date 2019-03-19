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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
19 Mart 2019 - 18:47,

İnternete sızdı! Galatasaray yeni sezonda...

Kulüplerin yeni sezon formalarını önceden haber vermesi ile bilinen Footy Headlines adlı internet sitesi, 2019-2020 sezonunda giyilecek formaları açıklamaya başladı...

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1/21

İşte detaylar...

2/21

Aralarında Galatasaray'ın da bulunduğu, bazısı resmen açıklanan, bazısı ise internete sızdırılan kulüp ve milli takımların formaları şu şekilde:

3/21

Meksika Milli Takım forması

4/21

Meksika Milli Takım forması

5/21

Meksika Milli Takım forması

6/21

Kolombiya Milli Takım forması

7/21

Kolombiya Milli Takım forması

8/21

Kolombiya Milli Takım forması

9/21

Kolombiya Milli Takım forması

10/21

Arjantin Milli Takım forması

11/21

Arjantin Milli Takım forması

12/21

Arjantin Milli Takım forması

13/21

Inter

14/21

Roma

15/21

Bayern Münih

16/21

Barcelona

17/21

Flamengo

18/21

Flamengo

19/21

Corinthians

20/21

Galatasaray

21/21

Galatasaray

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