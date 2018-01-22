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Futbol

İmparator şaşırtacak... İlk 11'de büyük sürpriz!

Galatasaray, sezonun ikinci yarısına bu akşam Kayserispor maçıyla start verecek...

Ali Naci KÜÇÜK / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Sarı kırmızılı takımda ise Teknik Direktör Fatih Terim, ikinci yarının ilk mücadelesine sürpriz bir kadroyla çıkacak...

Ali Naci KÜÇÜK / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bafetimbi Gomis, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek... Terim ise en büyük sürprizi defansta yapacak. Sol kanatta gidecek denen Latovlevici ilk 11'de.

Ali Naci KÜÇÜK / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Forvette ise Gomis'in yokluğunda Eren forma giyecek... Sarı kırmızılıların renkdaşı karşısında nasıl bir sonuç alacağı merak konusu... İşte, Galatasaray'ın bu akşam sahada olması beklenen muhtemel ilk 11'i...

Ali Naci KÜÇÜK / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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MUSLERA

Ali Naci KÜÇÜK / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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MARİANO

Ali Naci KÜÇÜK / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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DENAYER

Ali Naci KÜÇÜK / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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SERDAR AZİZ

Ali Naci KÜÇÜK / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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LATOVLEVİCİ

Ali Naci KÜÇÜK / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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SELÇUK İNAN

Ali Naci KÜÇÜK / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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NDİAYE

Ali Naci KÜÇÜK / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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RODRİGUES

Ali Naci KÜÇÜK / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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FEGHOULİ

Ali Naci KÜÇÜK / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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BELHANDA

Ali Naci KÜÇÜK / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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GalatasarayKayserisporSüper LigFatih Terimilk 11

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