İmparator şaşırtacak... İlk 11'de büyük sürpriz!

Sarı kırmızılı takımda ise Teknik Direktör Fatih Terim, ikinci yarının ilk mücadelesine sürpriz bir kadroyla çıkacak...
Ali Naci KÜÇÜK / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Bafetimbi Gomis, zorlu deplasmanda forma giyemeyecek... Terim ise en büyük sürprizi defansta yapacak. Sol kanatta gidecek denen Latovlevici ilk 11'de.
Ali Naci KÜÇÜK / Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Forvette ise Gomis'in yokluğunda Eren forma giyecek... Sarı kırmızılıların renkdaşı karşısında nasıl bir sonuç alacağı merak konusu... İşte, Galatasaray'ın bu akşam sahada olması beklenen muhtemel ilk 11'i...