İki ayrılık daha! Giuliano'dan sonra...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
YENİBİRİŞ
Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..
YAKALA.CO
yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.
Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.
İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…
yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!
Fenerbahçe'de transferde flaş operasyon... İki yıldız isim daha yolcu...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
1 / 8
Sarı lacivertlilerde Giuliano'nun ardından iki isimle daha yolların ayrılması bekleniyor. Sportif direktör 2 futbolcu için Arap yarımadasında takım arayışında. İşte detaylar...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
2 / 8
Giuliano'nun transferi için Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımıyla anlaşmaya varan Fenerbahçe'de hareketlilik bitmiyor. Bu anlaşmayla, Suudi Arabistan kaynaklı haberlere göre Fenerbahçe'nin kasasına 11 milyon Euro girecek. Böylece, Fernandao ile birlikte iki futbolcunun satışından elde edeceği yaklaşık 13.5 milyon Euro ile UEFA kriterleri gereği al-sat dengesinde artıya geçen sarı-lacivertli kulübün yapacağı transferler konusunda eli rahatladı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
3 / 8
Brezilyalı yıldızın ardından takımdan ayrılması beklenen iki isim daha belli oldu. Aykut Kocaman döneminden beri ilk 11'de de başlasa yedek de kalsa tartışılan Valbuena'nın yanı sıra tribünlerle yıldızı barışmayan Dirar için sportif direktör Damien Comolli'nin görüşmeler yaptığı ve bu iki oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalinin de hayli yüksek olduğu ifade edildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
4 / 8
Valbuena ve Dirar için rota yine Arap yarımadası...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
5 / 8
Yönetim cephesinde bu gelişmeler olurken, Valbuena'nın Fenerbahçe'den ayrılmaya soğuk baktığı ve İstanbul'da mutlu olduğunu söylediği vurgulandı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
6 / 8
Ancak teknik direktör Cocu'nun da artık ilk 11'de düşünmediği Fransız futbolcuyu ikna etmek için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
SON GÜNCELLEME
7 / 8
Nabil Dirar'ın ise Valbuena kadar sorun çıkarmayacak bir tavır sergilediği ifade edildi. (Sabah)