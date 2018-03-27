YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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HÄ±ncal Uluç: Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n BaÄŸdat Caddesi'nde yürüyecek yüzü kalmaz
Usta gazeteci HÄ±ncal UluÃ§, A Spor'da Ã§arpÄ±cÄ± aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
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Ä°ÅŸte UluÃ§'un sÃ¶zlerinden satÄ±rbaÅŸlarÄ±...
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"HaftanÄ±n olayÄ±nÄ± az Ã¶nce buraya gelirken yolda okudum: Veli Kavlak. TÃ¼rkiye'de sporcu saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bu kadar yaÅŸayan Ã¶rneÄŸi olamaz. Veli Kavlak, TÃ¼rkiye'de sporcu saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yerlerde sÃ¼rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n canlÄ± kanÄ±tÄ±.
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BÃ¼tÃ¼n profesyonel futbolcular bu Veli'nin arkasÄ±nda durmalÄ± ve sahip Ã§Ä±kmalÄ±. 2011'de Samsun maÃ§Ä±nda omzunun Ã¼stÃ¼ne dÃ¼ÅŸÃ¼yor ve 7 yÄ±l geÃ§iyor. DÃ¶rt kulÃ¼p doktoru 'Temiz' diyor ama iyileÅŸme yok ve hiÃ§ oynayamaz hale geliyor. Son 3 yÄ±l ameliyatlar dÃ¶nemi baÅŸlÄ±yor. Birbiri ile alakasÄ±z ameliyatlar.. Cebinden harcadÄ±ÄŸÄ± paranÄ±n da haddi hesabÄ± yok. ParanÄ±n da Ã¶nemi yok ama saÄŸlÄ±k ya! "Veli'nin baÅŸÄ±na gelen herkesin baÅŸÄ±na gelir.
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"Åžu Veli olayÄ± da TÃ¼rkiye'de bÃ¼yÃ¼tÃ¼lmezse de yazÄ±klar olsun. TÃ¼rkiye Profesyonel Futbolcular DerneÄŸi var mÄ± gÃ¶receÄŸiz. Bunun bir sorumlusu olmasÄ± gerekiyor. TÃ¼rkiye'de herkesin yetkisi var ama sorumluluk da kimsede yok."
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ALÄ° KOÃ‡ GÄ°BÄ° ADAMI HAÄ°N Ä°LAN ETTÄ°
Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m her zaman bildiÄŸini okuyacak. Ã‡Ã¼nkÃ¼ baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± kaybettiÄŸi anda kimse onun yÃ¼zÃ¼ne bakmayacak. BaÄŸdat Caddesi'nde yÃ¼rÃ¼yecek yÃ¼zÃ¼ kalmaz. BunlarÄ±n farkÄ±nda. O yÃ¼zden Ali KoÃ§ gibi bir adamÄ± bÃ¶lÃ¼cÃ¼ ilan etti. Ondan kendisinin yanÄ±nda olmayan herkese FETÃ–'cÃ¼ diyor. FB TV'ye Ã§Ä±kan GalatasaraylÄ± Soner YalÃ§Ä±n, Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± desteklemeyen adam FETÃ–'cÃ¼dÃ¼r dedi. FETÃ–'cÃ¼lÃ¼k'ten yatmÄ±ÅŸbir adam Soner. YattÄ±ÄŸÄ± zaman da Soner'i ben savundum; bu iÅŸlerle alakasÄ± yoktur diye. Ama o Soner kardeÅŸimize gÃ¶re ben FETÃ–'cÃ¼yÃ¼m. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Aziz YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä± savunmuyorum.
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"Yeni bir takÄ±m yapÄ±yorsan eÄŸer, elinde bir takÄ±m sistemi olmasÄ± gerekiyor. Lucescu ne oynatmak istiyor? Bu Lucescu'nun gittiÄŸi takÄ±m nereye gidecek? Avrupa ÅžampiyonasÄ±'na gidince bu takÄ±m ne oynayacak? BaÅŸakÅŸehir, Galatasaray, FenerbahÃ§e ve BeÅŸiktaÅŸ sahaya Ã§Ä±kÄ±nca nasÄ±l oynayacaklarÄ±nÄ± biliyorum. Yeni bir takÄ±m yapÄ±yorsan eÄŸer, elinde bir takÄ±m sistemi olmasÄ± gerekiyor. Lucescu ne oynatmak istiyor? Bu Lucescu'nun gittiÄŸi takÄ±m nereye gidecek? Avrupa ÅžampiyonasÄ±'na gidince bu takÄ±m ne oynayacak? BaÅŸakÅŸehir, Galatasaray, FenerbahÃ§e ve BeÅŸiktaÅŸ sahaya Ã§Ä±kÄ±nca nasÄ±l oynayacaklarÄ±nÄ± biliyorum."Â Â