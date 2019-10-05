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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Fotoğraflar: Süleyman ARAT - Emre OKTAY
05 Ekim 2019 - 07:55,

Herkes bunu merak etti! Ali Koç ve Volkan Demirel...

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup olarak büyük yara aldı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç karşılaşmayı antrenör Volkan Demirel'le birlikte locadan izledi.

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Volkan, lisansı henüz çıkmadığı için kulübede yer alamıyor.

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Ali Koç ve Volkan Demirel'in zaman zaman hararetli sohbetleri dikkat çekti.

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İkilinin ne konuştukları merak konusu oldu.

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Bu arada Fenerbahçe'nin iki eski yıldızı Tuncay Şanlı ve Mehmet Aurelio da karşılaşmayı tribünden birlikte izledi.

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Maçı heyecanla ayakta takip eden Tuncay Şanlı alınan yenilgi nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.

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