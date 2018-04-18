Hasan Şaş ve taraftar arasında ilginç diyalog

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray - Teleset Mobilya Akhisarspor mücadelesinde ekrana yansımayan detaylar objektiflerden kaçmadı! İşte detaylar...
Foto: AA,DHA,İHA, Süleyman ARAT
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Foto: AA,DHA,İHA, Süleyman ARAT
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İşte detaylar...
Foto: AA,DHA,İHA, Süleyman ARAT
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Teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'de son oynanan Medipol Başakşehir maçının ilk 11'inde 9 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam, Medipol Başakşehir karşılaşmasının ilk 11'inde yer alan isimlerden Mariano Filho, Serdar Aziz, Ryan Donk, Bafetimbi Gomis, Garry Rodrigues, Jason Denayer ve Sofiane Feghouli'yi bu kez yedek soyundururken, Yuto Nagatomo ile Younes Belhanda'yı ise kadroya almadı. Bu oyuncuların yerine, Maicon Roque, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Martin Linnes ve Iasmin Latovlevici forma şansı buldu. Terim'in Medipol Başakşehir karşılaşması kadrosundan değiştirmediği 2 isim, Fernando Muslera ve Fernando Reges oldu.
Foto: AA,DHA,İHA, Süleyman ARAT
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Fatih Terim yaptığı bu değişiklerden erken pişman oldu. Sarı-kırmızılılar 35 dakikada kendi stadında 2-0 geriye düştü. Maça güleryüzlü başlayan Fatih Terim bir anda kenardan esip gürlemeye başladı. Bir pozisyon ise deneyimli teknik adamı adeta çileden çıkardı.
Foto: AA,DHA,İHA, Süleyman ARAT
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Savunmada Ahmet Çalık, kolayca ayağından çıkaracağı topu dribling yapınca top kritik bölgede top kaybına sebep oldu. Bu pozisyondan sonra Terim epey sinirlendi. Başarılı çalıştırıcı devre arasında oyuncularına ciddi uyarılarda bulundu. Sahada öne çıkan, vasatın üstünde oynayan bir tek oyuncu bile yoktu.
Foto: AA,DHA,İHA, Süleyman ARAT
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Fatih Terim'in yardımcısı Hasan Şaş ile taraftarlar arasında enteresan bir diyalog yaşandı. Taraftarların yoğun protestosu altında geçen ikinci yarı Şaş'ı çileden çıkardı. Maçın 58. dakikasında GS gol kaçırınca kulübe arkasından ve tribünlerden uğuldamalar geldi. Bunun üzerine Hsan Şaş taraftarlara tepkinin anlamsız ve erken olduğunu el kol haraketleriyle isyan ederek anlattı. kolundaki ve tabeladaki saati gösteren Hasan Şaş yapmayın daha dünya kadar zaman var. Dedi. Hasan Şaş'ın taraftarla girdiği bu diyaloğu gören Fatih Terim yanına geldi ve Hasan şaş'ın koyundan tutarak sakin olmasını istedi
Foto: AA,DHA,İHA, Süleyman ARAT
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Fatih Terim'in eski öğrencisi Okan Buruk, bu sefer hocasının karşısına rakip olarak çıktı. Igor Tudor ile kanlı bıçaklı olan Buruk, Terim ile neşeli görüntüler verdi.