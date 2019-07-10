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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
TRT Spor
10 Temmuz 2019 - 17:01,

Günün bombası patladı! Hasan Ali Kaldırım...

Transferleri peş peşe açıklayan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı.

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Kötü bir sezon geçiren Fenerbahçe'de ayakta kalan tek isim olan Hasan Ali Kaldırım ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Tecrübeli sol bekin serbest kalma bedelini İngiliz ekibi ödemeyi kabul etti.

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İngilizler'in 5 milyon euro'luk serbest kalma maddesini kullandığı sol bek Hasan Ali'nin transferi bittiği kaydedildi.

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Fenerbahçeli taraftarların gitmesine karşı çıktığı Hasan Ali, Premier Lig rüyasını da geri çevirmeyi düşünmüyor.

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İlerleyen günlerde İngiltere'ye gidip mukavele imzalayacağı kaydedilen Hasan Ali için Fenerbahçe dönemi kapanıyor.

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TRT Spor'un haberine göre tecrübeli futbolcu, İngiltere'nin West Ham takımıyla her konuda anlaşma sağladı.

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Hasan Ali'nin ismi 2017 yılında da Doğu Londra kulübü West Ham ile anılmıştı.

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Fenerbahçe ile Haziran 2020'ye kadar mukavelesi olan Hasan Ali, bu sezon çıktığı 41 maçta 3 gol, 5 asistlik katkı verdi.

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West Ham United'lı futbolcuların geride kalan sezondaki eğlenceli anlarını izliyoruz...

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