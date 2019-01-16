Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Güntekin Onay: Slimani ve Soldado'ya güvenerek yola çıkamazsın
Hürriyet Yazarı Güntekin Onay, Fenerbahçe'deki golcü sorununa değindi. Onay ayrıca Galatasaray ve Beşiktaş'ın son durumlarına dair değerlendirmelerde bulundu...
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1/10
İşte Güntekin Onay'ın değerlendirmeleri...
2/10
Fenerbahçe ceza alanında topla en çok buluşan 4. takım. Sorun gole çevirmede. Bu alanda lig sonuncusu. Slimani ilk yarıda 9 isabetli şut çıkartabilmiş. Yanal ile ofansif bir F.Bahçe izleyeceğiz ancak Slimani ve Soldado’nun yüksek gol sayılarına ulaşacağının garantisi Yok. F.Bahçe’ye golcü forvet şart.
3/10
Dünyada futbolun oynandığı her yerde eğer bir santrfor ligin ilk yarısını 1 gol ile kapatmışsa sorgulanır. Fenerbahçe, 1 Eylül’de ilk ve son golünü atan Slimani ve henüz ligde golü bulunmayan Soldado’ya güvenip forvete transfer yapmayarak hata mı yapıyor? Gol atma devamlılığını ve alışkanlıklarını çoktan yitirmiş bu iki santrforun sadece kariyerlerine bakıp son iki sezonki olumsuz performanslarını yok saymak ne derece doğru?
4/10
BİTİRİCİ EKSİĞİ VAR
İstatistiklere göre kaleye gidemeyen, topu rakip ceza sahasına sokamayan bir Fenerbahçe yok. Bu algı yanlış. Çok güçlü bir oyunu olmasa da sarı lacivertliler rakip ceza alanında en çok topla buluşan 4. takım. Fakat asıl sorun bunları gole çevirmede. Bu alanda F.Bahçe lig sonuncusu. Bu durum net bir şekilde bitirici vuruş eksikliğinin göstergesi.
5/10
Slimani maç başına 6 kez ceza alanında topla buluşmuş. Toplamda bu sayı 75. Bunların 31’inde şut imkanı yakalamış ve sadece 9 tanesinde isabet bulup 1 gol atabilmiş. Yani öyle bir santrfor performansından bahsediyoruz ki; koskoca ilk yarı boyunca rakip ceza alanından sadece 9 isabetli şut çıkartabilmiş. Tüm veriler Cezayirli santrforun yetersizliğini işaret ediyor. Ancak bitmeyen bir kredisi var çünkü Soldado ve Frey de Slimani’den daha fazlasını vadetmiyor.
6/10
2 YILDA 2 GOL...
Son 2 yılda oynadığı liglerde sadece 2 gol atmış bir santrfora güvenip aynı şekilde yola devam etmek çok da akla yatkın değil. Ersun Yanal ile daha ofansif bir F.Bahçe izleyeceğiz ancak final bölgesinde Slimani ve Soldado’nun yüksek gol sayılarına ulaşacağının garantisi yok. F.Bahçe’ye de golcü bir forvet şart.
7/10
GÜÇLENEN DEĞİL GÜÇ KAYBEDEN BİR GALATASARAY VAR
LİGİN ilk yarısını “Galatasaray’a stoper ve santrfor takviyesi şart” söylemleri ile kapattık. Gelinen noktada ilk 11’de oynayan Serdar Aziz, Garry Rodrigues ve Eren Derdiyok takımdan ayrıldı. Belhanda’nın durumu da belirsiz. Şu ana kadar gelen ise sadece Marcao. Güçlenen değil nitelik ve nicelik olarak güç kaybeden bir Galatasaray var şu durumda.
8/10
Eren takımın en golcüsü, Garry, kaleye giden en kestirme yol idi. Şayet Belhanda da giderse takımım devre arasında %40’ı değişmiş olacak ki bu ocak ayı için büyük bir oran. Ayrıca yerlerine transfer yapılsa dahi kadro daha da zenginleşmiş ve kalitesini yükseltmiş olmayacak. Geçen sezonun yıldızı Gomis, 22 Ağustos’ta ayrılmış. Yani neredeyse 6 ay olmuş ve Galatasaray bu süreçte hala arayışta. 3 kulvarda oynayacak Galatasaray’da Eren’in de ayrılmasıyla 1 değil, 2 santrfora ihtiyaç var.
9/10
BABEL'İN YERİ KOLAY DOLMAZ
Beşiktaş’ın rüya kadrosu yavaş yavaş dağılıyor. Talisca, Pepe derken Babel de takımdan ayrıldı. Oğuzhan ortada yok. Tolgay kadro dışı. Cenk, Tosic ve Fabri geçen sezon yuvadan uçtular. Kadro yenileniyor. Değişiyor. İster yaprak dökümü deyin. İster revizyon. Tam olarak ne olduğunu zaman gösterecek. Son ayrılan süperstar Babel, oynadığı 2 tam sezonluk sürede hem ligde hem de Avrupa’da gole en çok katkı yapan isim oldu. Günümüz futbolunda kanat forvetleri daha golcü olmak zorunda. Beşiktaş’ta özellikle de Quaresma gibi çizgide oynayan ve gol sayısı düşük olan bir ofansif kurguda Babel gibi güçlü bir kanat oyuncusu şart. Beşiktaş, Babel’in yerini kolay kolay dolduramaz.