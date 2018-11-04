Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Güneş'i sinirlendiren olay! "Onları dışarı çıkarın'
Beşiktaş ligde Başakşehir'e 1-0 yenilerek önemli bir puan kaybı yaşadı. Maçta ekrana yansımayanlar foto muhabirlerinin dikkatinden kaçmadı!
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İşte detaylar...
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Rizespor karşısında, Şenol Güneş döneminde ilk kez bir lig maçında ilk 11’de forma giyip 2 gol atan Mustafa Pektemek, Başakşehir karşısında da mücadeleye ilk 11’de başladı. Beşiktaş’ta Mustafa Pektemek, Rizespor maçındaki performansının ardından Başakşehir karşılaşmasında da ilk 11’de sahaya çıktı. Geçtiğimiz hafta 4-1 kazanılan Rizespor mücadelesinde, Şenol Güneş’in göreve gelmesinin ardından ilk kez bir lig karşılaşmasında ilk 11’de sahaya çıkan ve attığı 2 golle galibiyette büyük pay sahibi olan Mustafa Pektemek, bu performansının karşılığını aldı ve Başakşehir deplasmanında da ilk 11’deki yerini korudu. Pektemek aynı performansı sergileyemedi.
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Lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı karşılaşma öncesinde maske takarak poz verdi. Lösemili çocukların tedavisini ücretsiz olarak gerçekleştiren LÖSEV, Başakşehir-Beşiktaş maçında da unutulmadı. Dün oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde futbolcular sahaya sağlık maskesiyle çıkarken, bugün de Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, maçtan önce sağlık maskesi takarak, lösemili çocuklar için farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleşen kampanyaya destek verdi.
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Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla siyah-beyazlılar ile oynadığı son 6 maçı da yenilgi yüzü görmeden tamamlamış oldu.
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Beşiktaş'ın başında Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Medipol Başakşehir'e karşı 7. maçına çıkan Şenol Güneş, 3. mağlubiyetini aldı. Güneş, Avcı'ya karşı son galibiyetini 2015-2016 sezonunda elde etmişti.
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Şenol Güneş ilk yarının sonunda yedek kulübesinin yanında iki top toplayıcı çocuğun topu Beşiktaşlılara geç vermesi nedeniyle hakeme şikayet ederek onların dışarı çıkartılmasını istedi. Güneş top toplayıcı çocukların ağır hareketlerine epey sinirlendi.
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Volkan Babacan'dan formayı kapan Mert Günok, formanın hakkını veriyor. Maçta iki kritik kurtarışa imza atan Günok, mücadelenin kahramanlarından oldu.
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Pepe'nin Mossoro'ya bu müdahalesi sosyal medyada epey konuşuldu. Portekiz oyuncu bu hareketten kart almadan kurtuldu.