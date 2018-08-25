Galatasaraylıları kızdıracak sözler! Slimani...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Cezayirli forvet gol sevinci, sezon sonundaki kutlamasıyla ilgili konuşurken, Galatasaray için de çok tartışılacak bir açıklama yaptı... İşte, Slimani'nin sözleri...
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Slimani “Galatasaray'a da çok gol atabilirsem belki lakabım ‘Aslan avcısı’ olur. Umuyorum bunu başarabilirim. Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabeti biliyorum” açıklamasını yaptı. Cezayirli futbolcu, kendisinden bahsetmesi sevmediğini de söylerken “Benim işim gol atmak, ben forvetim. En önemlisi oynadığım takımın kazanması. Benim için attığım gol sayısından daha önemli olan şey budur” değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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İngiltere’de ki günlerini de yorumlayan Slimani “Gittiğimde ilk 6 hafta çok iyiydim. Afrika Kupası’nda yaşadığım sakatlık 2,5 ay sürdü ve beni çok etkiledi. İngiltere dönemi başarısız olmadı. Oynadığımda yine gollerimi attım. Rakamlarıma, ilk 11 sayısına ve attığım gollere bakılırsa çok net tablo ortaya çıkıyor. Sakatlıktan önce 12 maç oynayıp 9 gol attım. Oynadığım maçlara göre attığım gol oranı çok yüksek” diye konuştu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Türkiye’ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunu belirten İslam Slimani, Fenerbahçe’nin şampiyonluğunu nasıl kutlayacağını da açıkladı. Cezayirli forvet ” Buradaki hayatı çok sevdim gerçekten. Müslüman bir ülke ve ben de Müslümanım. Gol sevincim secdeye gitmek. Şampiyon olursak da taraftarlarımızla birlikte Sultanahmet Camii'ne gitmek ve orada onlarla birlikte şükür namazı kılmak istiyorum” diye konuştu.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Cezayir’den uzun süre önce ayrıldığını vurgulayan Slimani “Uzun yıllar sonra Müslüman bir ülkede yaşıyorum. Ailemle Müslüman bir ülkede dışarı çıkıyor olmak, helal yemekleri kolayca buluyor olmak benim için çok büyük bir aşama ve çok büyük mutluluk. İstanbul Londra'da ve Cezayir'de trafik buradakinden çok daha kötü. Trafikle ilgili sorunum yok. Türkçe öğrenmek isterim ama gördüğüm kadarıyla çok zor” dedi.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Slimani’nin en büyük amacı Fenerbahçe ile şampiyonluk “Hedefimiz belli. Taraftarımızın beklediği 4. yıldızı bu sene takarak onlara hediye vermek istiyoruz. Kaliteli takımız. Bu kaliteyi doğru işlememiz lazım”
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Galatasaray forması giyen Cezayir Milli Takımı’ndan arkadaşı Sofiane Feghouli ile iyi bir dostluğu olduğunu belirten Slimani, “Fenerbahçe'ye geldiğim için tebrik etti ama gelmeden önce de sırf transfer için konuşmadık. Biz sürekli konuşuyoruz. Galatasaray’da oynaması dostluğumuzu etkilemez. Herkes kendi takımı için sonuna kadar mücadele edecek. İşimizi biliyoruz” yorumunu yaptı.
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Teknik Direktör Phillip Cocu ile ilgili düşüncelerini anlatan Slimani, “Onun beni çok istediğini biliyordum. Transferden önce hoca ile konuşmadım ama Comolli ile görüştüm. Fenerbahçe'nin Benfica maçlarını izledim. Sahaya bir fikir koyulduğunu görüyorsunuz. İyi bir hocamız olduğunu, nasıl bir yolda gitmek istediğini görebiliyorsunuz” diye konuştu. (Sözcü)
Kaynak: Hürriyet Arşiv
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Slimani'nin imza törenini ve Cezayirli oyuncunun açıklamalarını izlemek için videoya tıklayınız...