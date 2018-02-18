Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
HÜRRİYET EMLAK
Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Galatasaraylı yıldız isim için olay sözler: Şımarık bir çocuk
Geçtiğimiz hafta liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray, ligin 22. haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıktı. Sarı-Kırmızılı ekip, haftayı lider tamamlamak isterken, büyük bir şok yaşadı. Karşılaşmada ilk golü bulan Galatasaray, ilk yarının son dakikalarında kalesinde gördüğü golle devreye 1-1 beraberlikle girdi. İkinci yarıda da aradığı pozisyonlardan gol sesi çıkaramayan Aslan, son dakikalarda kalesinde bir gol daha görerek Kasımpaşa'da 3 puanı bıraktı.
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Ligin 22. haftasında Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldu ve liderlik koltuğunu yeniden Başakşehir'e bıraktı. Bu mücadelenin ardından gazetemiz yazarları değerlendirmelerde bulundu.
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UĞUR VARDAN: DEPLASMAN VARSA BEN YOKUM
‘Cemaat-i zirve, zirvede safları sıklaştıralım’ sezonunda her puanın lig sonundaki bakiyesine altın değerinde katkı yapacağı haftaların içinden geçerken dünkü lig gündemin önemli maddelerinden biri de kuşkusuz ‘Beyoğlu derbisi’ydi. Ev sahibi ‘Paşa’nın derdi, ‘En alttakiler’ çizgisinde alabildiğine uzaklaşmak, ‘Hasnun Galipliler’inki ise altı hafta sonra ele geçirdikleri ‘liderlik’ unvanının süresini uzatmaktı.
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SANKİ MESSİ
Tudor dönemi’nin alamet-i farikası ‘İçeride sefa, deplasmanda cefa’ydı. ‘Dördüncü Terim devri’nin iki maçlık deplasman karnesinde ise bir galibiyet ve bir mağlubiyet vardı. Takımın teknik patronluğuna kısa bir ‘es’ verdikten sonra tekrar kulübeye dönen Kemal Özdeş’in takımının ‘Zirve ortakları’yla olan iç saha karnesinde ise Beşiktaş: 2-2 ve Başakşehir: 1-2 sonuçları yazılıydı. ◊ Bu ‘geçmiş notlar’ eşliğinde başlayan maçın başlangıcında Gomis kısa rahatsızlığıyla yüreğimizi ağzımıza getirdi ve çok şükür ki çarçabuk oyunu döndü. İlk 45 dakikanın iki önemli notu Donk’un içinden aniden bir Messi çıkması sonucu Rodrigues’a attırdığı gol ve penaltıyla Paşa’nın bulduğu beraberlik sayısıydı. İkinci yarıya Galatasaray Eren’le forveti çiftleyerek başlasa da bu hamle skorda karşılığı bulmadı. Rodrigues’in dağınıklığı, Tolga Ciğerci’nin kötü oyunu, Nagatomo’nun top kayıpları derken zaman Sarı-Kırmızılıların aleyhine aktı. Ev sahibi ise bulduğu kontralarda etkiliydi. Duran topta klas bir gol atan Koita skoru belirleyen isim oldu. Sonuç? Dün Galatasaray bu sezonki klasikleşmiş kötü deplasmanlarından biri oynadı ve Kasımpaşa karşısında Beyoğlu derbisini kaybederek liderliği yeniden Başakşehir’e kaptırdı. Evinin uzağındaki hastalığa Tudor gibi Terim de çare bulamamış gözüküyor.
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HAKAN ÜNSAL: EMANET LİDERLİK
Ligin ilk yarısında oynanan maçta Kasımpaşa, orta sahada yaptığı çabuk paslar ve hızlı hücumlar ile zorlamış ve pozisyonlar bulmuştu. Galatasaray’ın en formda olduğu ve orta sahasının kuş uçurtmadığı bir dönemde, iyi işler yapmışlar ama sonuç değişmemişti. Kasımpaşa, tercihini yine kendi alanında kalma ve hızlı çıkışlar üzerine kurarken, Galatasaray savunmasını öne çıkaran, orta sahasını daha önde baskı yapmaya gönderen ve maçın ilk yarısında istediği oyunu oynayan, baskıyı kurup golü bulan taraftı. İlk yarıda Kasımpaşa ayakta kalmaya çalışırken; saha yayılımında ve kendi alanında kalabalık olmaya, kenarda Rodrigues’e tek yakalanmayacak şekilde tedbir almaya, Feghouli’yi kalabalığın içine iterek orada eritmeye ve etkişizleştirmeye özen gösterdi.
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RODRIGUES OLMASA...
Galatasaray’ın hiç vazgeçmediği ve ısrarla üzerinde durduğu, bazen risk de oluşturan önde baskısı oyuna hakim olmayı sağladı. Ama asıl gücünü ve yıkıcı etkisini ortaya çıkaran Donk oldu. Kendi sahasında topu ilk aldığı an ile Rodrigues’e attığı nefis pas arasında yaptığı işler ayakta alkışlanacak cinstendi. Rodrigues’in sadece topu değil, takımı öne taşıyan deparları, etkili oyunu ve gol vuruşu ile Selçuk’un gol olmayan 2 şutu ilk yarıda akılda kalanlardı. Fatih Hoca, ilk yarıda yaptırdığı baskının sonuç verdiğini görünce, seviyeyi bir üste çıkarmak ve kazanmak adına, ikinci yarıyı Eren’i içeri ve devamında da iyi oynamayan Feghouli’yi kenara alarak oynadı. Bu hamleler, Kemal Hoca’nın işine yarayan ve planının tutmasını sağlayan tercihler oldu. Özellikle, Serdar çıkışı sonrası takım savunmasındaki dağılma dikkat çekiciydi. Ne Yasin ne de Sinan, oyuna girdikten sonra takıma katkı sağlayabildi. Rodrigues’in yorulması, Selçuk’un oyundan düşmesi ve Gomis’in erken kopması iyi oynanan bir maçın kaybedilmesine sebep oldu
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ALİ NACİ KÜÇÜK: BU KADAR DA OLMAZ
Tamam hakem hatalı, tamam penaltı kararı yanlıştı ama bu mağlubiyet hiç ama hiç olmadı... İstanbul’da dahi deplasman fobisi pes artık bu kadar da olmaz dedirtti! Galatasaray sadece evinde Aslan Kral.. Deplasmanda ise hemen kabuğuna çekiliyor, rakiplerine boyun eğiyor. İkisi Fatih hoca yönetiminde Galatasaray, deplasmanlarda 6 mağlubiyet aldı. 18 puanı dış sahada kaybetti. Fatih hoca ile ise ligde galibiyeti yok. Yani 2’de 0... Fatih Terim bu tabloyu kalan 11 haftada değiştiremezse Galatasaray için şampiyonluk hayal... Kaf dağının da ötesinde...
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Şimdi Belhanda’ya gel de kızma....Gel de konuşma... Belhanda’nın 90+3’te gördüğü kırmızı kartın bedelini Galatasaray bugün 3 puanla ödedi. Belhanda’nın sorumsuzluğu, şımarık bir çocuk gibi gördüğü kırmızı kart nedeniyle Galatasaray, yara aldı. Kimse 10’un yerini dolduramadı. Bir takım 70’den sonra bu kadar düşer mi? Tolga 60’dan sonra kontak kapattı! Sinan Gümüş sahaya girdi tek bir pozitif katkı sağlayamadı. Rodrigues’in nefesi kesildi, Donk dışında 70’den sonra savaşan oyuncu yoktu. Gomis yine deplasmanda hayalet golcü idi. Serdar’ı çıkararak risk alan Fatih hocanın bu kez planı tutmadı... Şimdi Galatasaray’ın hatalarını yazdık ama açık konuşalım. O pozisyon penaltı değildi...Komik ve hatalı karardı. Halis Özkahya nasıl bir penaltı verdi ben anlayamadım! Ama bu karar çok konuşulur. Özkahya, resmen Galatasaray’ın gardını düşürdü ve verdiği karar ile domino gibi oyunu dağıttı, attı. Şimdi dediğim gibi Galatasaray kalan 12 haftada Türk Telekom Stadyumundaki oyunu deplasmanda sergileyemeze bu iş olmaz, şampiyonluk hedefine böyle ulaşamaz!