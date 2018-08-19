Galatasaray - Göztepe maçından notlar

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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GalatasarayGöztepe karşısında farklı bir kadroyla çıktı! TT Stadı'nda maç öncesi yeni heyecanlar vardı.
Foto: Adem KABAYEL
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Foto: Adem KABAYEL
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İşte maçtan dikkat çeken detaylar...
Foto: Adem KABAYEL
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Galatasaray'ın yeni transferi Emre Akbaba, yedek kulübesindeki yerini aldı.
Foto: Adem KABAYEL
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Yıldız futbolcuya taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Tribünler genç yıldızı bağrına bastı. Çiçeği burnunda Aslan, taraftarlarla bol bol fotoğraf çekildi.
Foto: Adem KABAYEL
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ilk hafta oynana Ankaragücü maçında olduğu gibi, Göztepe karşısında da Gomis'i ilk 11'de tercih etmedi.
Foto: Adem KABAYEL
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Zam tartışmalarının krize dönüştüğü ortamda Fransız yıldız koltuğunu kaybetti. Terim, geçen maç fileleri sarsan Eren Derdiyok'un adını ilk 11'e yazdı. Öte yandan ilk 11'de Serdar Aziz'in yerine Ahmet Çalık'ın olması şaşkınlık yarattı. Serdar Aziz'in sol arka adalesinden sakatlık yaşadığı öğrenildi. Sakat olan Rodrigues de kadroda yer almadı.
Foto: Adem KABAYEL
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Foto muhabirlerimizin objektiflerinden özel anlar ve son gelişmeleri izlemek için Spor Arena'yı takipte kalın...
Foto: Adem KABAYEL
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Çorlu'da tren kazasında ölen 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Hanım dün oğlunun isteğini yerine getirmek adına Galatasaray Göztepe maçını izledi. Beko takımında futbol oynayan Oğuz Arda Sel için Brcelona kulübü de resmi internet hesabından taziye yayınlamıştı. Takımlar sahaya çıkarken ve maç boyunca ağlayan acılı anne Mısra hanım, oğlunun futbol tutkunu ve iyi bir Galatasaraylı olduğunu belirtti. Oğlunun en büyük hayali o koltuklarda maç seyretmekti.
Foto: Adem KABAYEL
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Galatasaray Kulübü, futbolu bırakma kararı alan deneyimli isim Hakan Kadir Balta'ya plaket takdim etti. Göztepe mücadelesi öncesi gerçekleştirilen törende Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Hakan Balta'ya plaketini verdi. Sarı kırmızılı taraftarlar Hakan Balta'yı tribünlere davet ederek sevgi gösterilerinde bulundu. Hakan Balta'nın karısı Derya Balta, maç sonunda gözyaşlarını tutamadı.
Foto: Adem KABAYEL
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Teknik direktör Fatih Terim, sezon başında Galatasaray'dan Göztepe'ye transfer olan futbolcusu Yasin Öztekin'i sıcak karşıladı. Taraftar ise Terim kadar sevecen yaklaşmadı tecrübeli futbolcuya. Göztepe'ye gittikten sonra, "Galatasaray'a karşı gol atmak istiyorum" diyen Yasin Öztekin, ayağına her top geldiğinde tepki gördü.
Foto: Adem KABAYEL
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KALİTESİNİ KONUŞTURDU
Galatasaray’ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Everton’dan kiraladığı genç futbolcu Henry Onyekuru, Göztepe maçının 42. dakikasında sarı-kırmızılı forma ile Süper Lig'deki ilk golünü attı. Galatasray’da yeni transfer Henry Onyekuru, ligde siftah yaptı. Nijeryalı futbolcu, Spor Toto Süper Lig'de ilk 11’de sahaya çıktığı Göztepe karşılaşmasının 42. dakikasında Galatasaray’ı öne geçiren ilk golü kaydetti. Fernando’nun pasında Göztepe yarı sahasında bire bir kalan genç oyuncu, kaleci Göktuğ’un üzerinden aşırtma bir vuruşla takımını öne geçirerek, ilk resmi golünü atmış oldu. Galatasaray’dan önce son olarak Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht’te forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, MKE Ankaragücü maçından sonra forma şansı bulduğu ikinci maçında ilk kez ağları havalandırmış oldu.