YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.
1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.
O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.
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F.Bahçeli yÄ±ldÄ±za ÅŸok sözler: '25 yaÅŸÄ±na kadar amatör... '
HÃ¼rriyet Gazetesi yazarlarÄ± ve Spor Arena yorumcularÄ± Ä°lker Yasin, UÄŸur Meleke ve Ahmet Ercanlar, sarÄ± lacivertlilerin 2-0'lÄ±k Malatyaspor galibiyetini deÄŸerlendirdi.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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FenerbahÃ§e'nin, Galatasaray derbisi Ã¶ncesi kayÄ±p yaÅŸamadan ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±ndaki iddiasÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmesinin dev maÃ§Ä± Ã§ok daha farklÄ± etkileyeceÄŸini belirten Ã¼Ã§ yorumcu, ÅŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸleri paylaÅŸtÄ±...
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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UÄžUR MELEKE - Malatya bir bÃ¼yÃ¼k takÄ±m iÃ§in ligde Ã§Ä±kmasÄ± en gÃ¼Ã§ deplasmanlarÄ±n baÅŸÄ±nda geliyor. Ligin en sert, gÃ¶ÄŸÃ¼s gÃ¶ÄŸse oynamayÄ± en Ã§ok seven orta Ã¼Ã§lÃ¼sÃ¼ AytaÃ§-Azubuike-Murat, zaten bu sezon Galatasaray ve BeÅŸiktaÅŸâ€™Ä± dinamizmleriyle durdurdular. Erol Bulut, FenerbahÃ§eâ€™ye karÅŸÄ± orta saha direncini bir kademe daha yÃ¼kseltti ve 70â€™inci dakikada Gilbertoâ€™yu sokana kadar 3-5-2 ile oynadÄ±. SadÄ±k-Mina-Doria savunma Ã¼Ã§lÃ¼sÃ¼nÃ¼n Ã¶nÃ¼nde Murat-AytaÃ§-Azubuike zaten son derece direnÃ§li bir gÃ¶bek. Bir de bu direnÃ§ grubuna saÄŸda Chebake, solda BuÄŸraâ€™nÄ±n eklenmesiyle daha da sert bir sÄ±nava dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ Malatya merkezi.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Ä°lk 20 dakika Malatyaâ€™nÄ±n istediÄŸi gibi gitti, oyun merkeze sÄ±kÄ±ÅŸtÄ± ve o Ã§arpÄ±ÅŸmadan ev sahibi ekip galip Ã§Ä±ktÄ±. Ä°lk 20 dakika sonunda belki tabela 0-0â€™dÄ±, ama Malatya ÅŸutlarda 4-0, kornerlerde 5-0 galipti ve tek bir faul bile yapmaya gerek duymamÄ±ÅŸlardÄ± bu sÃ¼reÃ§te. 20â€™den 45â€™e kadarsa FenerbahÃ§e, sert Malatya merkezine karÅŸÄ± bir panzehir Ã¼retti: Oyunu geniÅŸletti, Ã§izgilere yaydÄ±. SarÄ±-lacivertliler sahanÄ±n geniÅŸliÄŸini kullanmaya baÅŸlayÄ±nca oyuna ortak oldular, pozisyonlar Ã¼rettiler, birinde de golÃ¼ buldular. Ä°lk 20 dakikada ÅŸutlarda Malatya 4-0 galipken, devrenin sonunda bu istatistik 5-6â€™ya geldi. Ä°lk 20 dakikada hiÃ§ faul yapmayan ev sahibi ekip, 20-45 arasÄ± tam 8 faul yapmak zorunda kaldÄ±. FenerbahÃ§e de, sadece 25 dakika, 20 ile 45 arasÄ± bÃ¼yÃ¼k takÄ±m gibi oynayÄ±p, ikinci devre vitesi tamamen kÃ¼Ã§Ã¼lterek almayÄ± baÅŸardÄ± 3 puanÄ±.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- MaÃ§Ä±n Ã¶ykÃ¼sÃ¼nÃ¼ tam anlamÄ±yla okuyabilmek iÃ§in iki detaya daha parantez aÃ§mak gerek: 1-) Ã‡alÄ±ÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ korner organizasyonlarÄ±, sÄ±kÄ±ÅŸan maÃ§larÄ± Ã§Ã¶zmek iÃ§in bir numaralÄ± Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yolu. DÃ¼n de Ã¶yle oldu. Malatya akan oyunda iyi bir savunma takÄ±mÄ± olmasÄ±na raÄŸmen, duran toplarda aynÄ± standardÄ± tutturamÄ±yorlar. Daha Ã¶nce GÃ¶ztepeâ€™ye karÅŸÄ± da iyi futbol oynayÄ±p, 3 duran toptan yedikleri 3 golle yenilmiÅŸlerdi. 2-) Malatyaâ€™nÄ±n ofansif planÄ±, orta sahada kazandÄ±klarÄ± toplarla yapacaklarÄ± baskÄ±n hÃ¼cumlara baÄŸlÄ± olmalÄ±. Ancak ileri uÃ§larÄ±nda o tip araya koÅŸucu santrfor yok; Boutaib hava silahÄ±, Adem de kendini sol Ã§izgiye yapÄ±ÅŸtÄ±rdÄ± nedense. DolayÄ±sÄ±yla Malatya taktiksel olarak ne kadar iyi bir maÃ§ oynamÄ±ÅŸ olsa da, gol yollarÄ±na Ã§Ã¶zÃ¼m bulamadÄ±klarÄ± iÃ§in puan alamamalarÄ± doÄŸal.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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AHMET ERCANLAR - Amerikaâ€™dan Ã¼nlÃ¼ bilim adamlarÄ± futbol analizi iÃ§in Ã¶zel bir alet yapsalar ve bu maÃ§Ä± o aletten yazmalarÄ±nÄ± isteseler o bilgisayarÄ±n sistemi Ã§Ã¶kerdi. FenerbahÃ§e kÃ¶tÃ¼ oynadÄ±. 3 pas yapamadÄ±â€¦ Ama 2-0 kazandÄ±. Bu galibiyette bilet fiyatlarÄ±nÄ± en dÃ¼ÅŸÃ¼ÄŸÃ¼ 100 TL olarak ayarlayan Malatya yÃ¶netiminin de bÃ¼yÃ¼k payÄ± var. Statta atmosfer oluÅŸmayÄ±nca FenerbahÃ§e Ã§ok daha rahat oynadÄ±. FenerbahÃ§e kadrosuna bakÄ±nca ilk 11â€™de oynayan iki oyuncu beni Ã§ok rahatsÄ±z ediyor. Fernandao 19 yaÅŸÄ±nda futbola baÅŸlamÄ±ÅŸ ve ofsayt kuralÄ±nÄ± bilmeyen ilginÃ§ bir oyuncu. Bazen Ã§ok faydalÄ± bazen ise takÄ±mÄ±na Ã§ok zararlÄ± oluyor.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Aatif ise 25 yaÅŸÄ±na kadar amatÃ¶r kÃ¼mede ve 3. Ligde oynamÄ±ÅŸ futbol bilgisi Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼k bir oyuncu. Bu iki oyuncu aynÄ± anda sahada olunca FenerbahÃ§eâ€™nin oynadÄ±ÄŸÄ± oyunun kalitesinin yÃ¼ksek olmasÄ±na imkan yok. Oysa kenarda Mehmet Ekici, Soldado ve Valbuena gibi Ã§ok kaliteli 3 ayak dÃ¼n 1 dakika bile oynamadÄ±. FenerbahÃ§e bu deÄŸilâ€¦ FenerbahÃ§e bu kadar kalitesiz bir kadro ile sahada olamaz. Rakibini Ä±sÄ±rmadan, sadece savunma yaparak oynamaz. 2-0â€™lÄ±k skor iyi olabilir ama maÃ§Ä± izlerken sÄ±kÄ±ntÄ±dan patlÄ±yorduk.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- MaÃ§ sonunda Giuliano konuÅŸuyor. Diyor ki benim gol atmam iÃ§in bana top gelmesi gerek. Bu oyun kollektif bir oyunâ€¦ Yalan mÄ±? Giulianoâ€™ya kaÃ§ tane top geldi? FenerbahÃ§e kaÃ§ tane Ã¶nemli pozisyon Ã¼retebildi? MaÃ§Ä± kaÃ§ pasla ve kaÃ§ organize atak ile bitirdi. Sezon baÅŸÄ±ndan beri 18 tane duran tip golÃ¼ var. Bu konuda Ã¶vgÃ¼leri dizelim. Bu Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n Ã¼rÃ¼nÃ¼â€¦ Ya oyunun diÄŸer alanlarÄ±? Neden kalitesi dÃ¼ÅŸÃ¼k bir FenerbahÃ§e sahada. Aykut Kocaman bunu anlatmalÄ± kamuoyuna. Ben sahadaki ÅŸu futbolu izlemek zorunda olduklarÄ± iÃ§in FenerbahÃ§e taraftarÄ±na Ã§ok Ã¼zÃ¼lÃ¼yorum.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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Ä°LKER YASÄ°N - FenerbahÃ§e kÄ±rÄ±lgan bir takÄ±m mÄ±? KÄ±rÄ±lgan kelimesi; zarar gÃ¶rdÃ¼klerinde gÃ¼Ã§sÃ¼zleÅŸen insanlarÄ±, nesneleri, organizasyonlarÄ± tanÄ±mlar. F.BahÃ§e bir anlamda kÄ±rÄ±lgan, doÄŸru. Ama aynÄ± zamanda Ã§etin ve esnek... Ä°ki haftada 6 puan kaybedip, liderin 6 puan gerisine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nde bile gÃ¼cÃ¼nÃ¼ yitirmeden, zararlara ve negatif duruma karÅŸÄ± koyabiliyorlar. Åžampiyonluk iÃ§in, â€˜tamam veya devamâ€™ niteliÄŸinde bir maÃ§tÄ±. Berabere kalsa dahi, haftaya Ã§Ä±kacaÄŸÄ± G.Saray maÃ§Ä±nÄ±n pek kÄ±ymet-i harbiyesi olmayacaktÄ±. Ama FenerbahÃ§e bu hÃ¢letiruhiyede baÅŸlamadÄ± maÃ§a. Tekrar kaleye dÃ¶nen ve futbolumuzda haksÄ±zlÄ±klara direnen (!) tek kaptan kaleci Volkan Ã¶yle bir ÅŸey yaptÄ± ki, eÄŸer 5. dakikada Boutaib ve 19â€™da Minaâ€™nÄ±n gollÃ¼k ÅŸutlarÄ±nÄ± kurtarmasa FenerbahÃ§e, Malatyaâ€™da dÃ¼n ÅŸampiyonluÄŸa havlu atardÄ±. Bu kurtarÄ±ÅŸlar, FenerbahÃ§e'yi Galatasaray derbisine Ã§ok baÅŸta ÅŸekilde getirecek.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Ä°lk 25 dakikalÄ±k Malatya fÄ±rtÄ±nasÄ±nÄ±, Volkanâ€™Ä±n direnciyle atlattÄ± FenerbahÃ§e. 34. dakikada klasik film vizyona girdi. Duran toplardan gol yeme hastalÄ±ÄŸÄ± Malatyaâ€™da, gol atma ustalÄ±ÄŸÄ± da FenerbahÃ§eâ€™deydi. F.BahÃ§e iyi yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸi yaptÄ±, uzun adamlarÄ± duran top organizasyonu iÃ§in rakip ceza sahasÄ±na Ã§Ä±kardÄ±. Ã–nce Topal ve finalde de Roman Neustadter iÅŸi bitirdi. F.BahÃ§e Ã¶ne geÃ§ti. Ä°kinci yarÄ±, Malatya iÃ§in risklerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, FenerbahÃ§e iÃ§in kontra fÄ±rsatlarÄ±nÄ±n yaratÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lÃ¼m oldu. Malatya, Fener kalesini ablukaya aldÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada bir kontrada Fernandao kaleciyle karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya topu direÄŸe niÅŸanlarken, aynÄ± dakikada Ademâ€™in kafa vuruÅŸunda Volkanâ€™Ä±n yine sahne alÄ±ÅŸÄ± ve beraberliÄŸe â€˜durâ€™ deyiÅŸi, maÃ§Ä±n akÄ±ÅŸÄ±nda etkili oldu.
Kaynak: HÃ¼rriyet ArÅŸiv
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- Oyunun sonlarÄ±na doÄŸru saldÄ±ran Malatyaâ€™yÄ± kÄ±rmak iÃ§in Ekici ve Valbuena gibi yÄ±ldÄ±zlara bakmamak Kocamanâ€™Ä±n felsefesi. Alper ve Giulianoâ€™dan iki gol adamÄ± yarattÄ±ÄŸÄ± uzatmalarda F.BahÃ§e, Alperâ€™in asisti ve Giulianoâ€™nun vuruÅŸuyla golÃ¼ buldu. DÃ¼nkÃ¼ futbol, G.Saray maÃ§Ä± iÃ§in F.BahÃ§eâ€™ye yetmez. F.BahÃ§e, taraftarÄ±n beklediÄŸi, daha doÄŸrusu tarihin herkese ezberlettiÄŸi; atak, basan, gol arzusuyla yanan futbolu oynamadÄ±kÃ§a kulÃ¼pte baÅŸkandan hocaya, futbolcudan malzemeciye herkesin iÅŸi Ã§ok zor.Â