Futbolseverler şaşkın! 60 oldu...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 5-2 yenerek finale yükseldi.
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Golsüz eşitlikle sona eren yarı final ilk maçının rövanşında Yeni Malatya Stadı'nda Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olan sarı-kırmızılı ekip, 5. dakikada Martin Linnes'in golüyle 1-0 öne geçti.
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Galatasaray, Sofiane Feghouli'nin 39. dakikadaki şık golüyle farkı 2'ye çıkardı.
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Malatyaspor Danijel Aleksic ile farkı 1'e indirse de ikinci yarıda farkı açan Galatasaray, 58 ve 74. dakikalarda Henry Onyekuru ile 84. dakikada Kostas Mitroglou'nun golleriyle 5-1'lik üstünlük kurdu.
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Maç Arturo Mina'nın 89. dakikada attığı golle 5-2 Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlandı.
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Bu müsabaka ile birlikte sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası’nda 23. kez finale yükseldi. Aslan geride kalan 22 finalde 17 kez kupayı götüren taraf oldu.
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Karşılaşmaya damga vuran olay ise ilk yarıda yaşandı.
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Mücadelenin hakemi Alper Ulusoy, maçı 7 dakika uzattı.
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Bu esnada Yeni Malatyaspor atağında Mina'nın kafayla indirmek istediği top Luyindama'nın eline çarptı. Futbolcular topu taca attı ve VAR incelemesi başladı.
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VAR incelemesi uzun sürünce 7 dakika uzayan ilk yarı 60. dakikada sona ermiş oldu.
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Futbolseverler bu duruma sosyal medyada tepki gösterdi.
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VAR'a gidilen pozisyonlarda inceleme ve karar verme süresinin artışı, oyunun da soğumasına neden oldu.
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Karşılaşmanın sonuna ilave edilen süre ise sadece 2 dakika oldu.
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FİNAL 16 MAYISTA
Ziraat Türkiye Kupası’nda final adı Galatasaray - Akhisarspor oldu. İki takım arasında oynanacak final 16 Mayıs Perşembe günü Sivas’ta yapılacak.
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Galatasaray, 2018-2019 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası’na 5. turdan başlandı. Bu turda sarı-kırmızılılar, Keçiörengücü'nü geçerken, son 16 turunda Boluspor'u, çeyrek finalde de Hatayspor'u eledi.
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Yarı finalde Yeni Malatyaspor ile mücadele eden Galatasaray, İstanbul'da 0-0 berabere kalırken, deplasmanda da 5-2 yenerek adını finale yazdırdı.
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Akhisarspor'da Türkiye Kupası'na 5. turdan dahil oldu. Manisa ekibi bu turda Karagümrük'ü, son 16 turunda Kayserispor'u ve çeyrek finalde de Kasımpaşa'yı elemesini bildi.
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Yarı finalde TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile karşı karşıya gelen yeşil-siyahlılar iki maçta rakibini 1-0 yenerek finale yükseldi.
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Galatasaray ile Akhisarspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali 16 Mayıs Perşembe günü Sivas’ta Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
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Galatasaray aldığı 17 kupa ile en çok kazanan ekip konumunda bulunuyor.
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MARCAO SAKATLANDI
Öte yandan Galatasaray'ın genç savunma oyuncusu Marcao, sakatlandı. Müsabakanın 32. dakikada kasığından sakatlanan Brezilyalı stoper, oyundan çıkmak zorunda kaldı. 22 yaşındaki futbolcunun yerine Selçuk İnan oyuna girdi.
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Sneijder'en iyi üç maçı
Wesley Sneijder Galatasaray'daki en iyi üç maçını anlatıyor...