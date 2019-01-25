Futbol yazarlarından Fenerbahçe-Ümraniyespor maçı değerlendirmesi

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Sarı-lacivertli takımın genel durumuyla ilgili futbol yazarları bugünkü köşe yazılarında şu ifadelere yer verdi.
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Rüştü Reçber - Hürriyet
Farklı skoru Volkan engelledi!
Bir takım için en büyük tehlike havasını kaybetmiş bir ruh haline bürünmesidir. Evet, Fenerbahçeli futbolcuların yaşadıkları ve aldıkları sonuçlardan sonra geldikleri noktada bu duruma düşmemeleri içten bile değildi... Ve gelinen noktada dün akşam itibarıyla bu halde olduklarını gördüm... İyi de oynasalar kötü de oynasalar sonuca gidememeleri üzerlerinde öyle bir etki yaratmış ki; her şeylerini alıp götürmüş sanki...
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İki maç üzerinden oynanan tur maçlarında ilk maç itibariyle istediğin bir sonucu almasan da,normal şartlarda ikinci maçta ağırlığını koyman lazım. Öyle ki; hissettirdiğin ağırlığın altında rakibin bunalması gerekir. Bir 'büyük takım' bu anlayışla sahada olmalı ve öyle de yapmalı... Ama maalesef ki Fenerbahçe'nin büyüklüğünü bir tarafa koyuyorum, sahada bunu gösterecek futbolcular topluluğundan ayakta duran tek isim olarak; Volkan vardı...
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Zaten tezatlık da burada. Evet bir şeyler için çaba sarf ediyorlar ama geldikleri durum kendilerinden o kadar çok şey almış götürmüş ki sıradanlığa dönüşmüş bir haldeler. Rakipleri de zaten bu durumun farkında oldukları için sahada da nasıl hareket edeceklerini biliyorlar. Ve her türlü zorluğu çıkarırlarken, kendi futbollarını da oynayabiliyorlar. Ümraniye de bunu yaptı, galibiyeti hak ettiler. Fark olmadıysa da sebebi de Volkan'ın duruşuydu.
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SERİ GELMEZSE DURUM DEVAM EDER
Evet hep yazıyoruz... Kalite yok, yetenek kısıtlı, oyuncu profili uyumlu değil. Bazen de haksızlık yapıyoruz.... Fenerbahçe'deki durum aslında basit: Sahadaki sonuçlar, futbolcuların yönlerini tam anlamıyla ortaya çıkarırlar. Fenerbahçe'de de kazanma serisi yakalamadığı sürece bu durum devam edecektir. Kupadan elenmesi iyi mi, yoksa kötü mü derseniz bence elenmemeliydi... Ne kadar maç trafiği, o kadar kendini bulma maçı demektir. Bu süreçten kurtulmak için de bu maç sıklığına ihtiyacı vardı.
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Mehmet Demirkol - Fanatik
Fenerbahçe ligin en kötü futbol oynayan takımı diyordum... Artık TFF 1. Lig standartlarında da vasatın altında olduğunu söyleyebilirim. İki Ümraniye maçının bize gösterdiği bu. Ersun Yanal’ın an itibarıyla herhangi bir gelişim sağlayamadığı açık. Ne fizik, ne taktik anlamda... Hoca bu kadrodan vasat bir ekip, ekipten vasat bir oyun dahi çıkaramadı. Oyuncular korkuyorlar belli ki. Valbuena ve Dirar dışında deneyen kimse yok. Pasla ya da driplingle adam geçme yok. Fenerbahçe rakip kale yokmuş, gol bir hedef değilmiş gibi oynuyor. Oynuyormuş gibi yapıyor. Ümraniye çekiliyor.
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Fenerbahçe sağdan ya da soldan zar zor iniyor. Ama ceza sahası etrafına gelindiği anda yan pas, geri pas başlıyor. Hiç bilinçli bir hücum pası gelmiyor. Dirar ve Valbuena’nın zaman zaman yapabildiği ortalarda da ya kalabalıkta üst üste bindikleri için rakip topu alıyor. Ya da biliyorsunuz, Slimani... Ersun hoca bu kadrodan transferlerle birlikte yeni bir oyun çıkarmak zorunda. Aftan çok da kesik gerekiyor artık. Yoksa Ali Koç bayramı bir trajediye dönecek.
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Gecenin sorusu
Ersun Yanal göreve geldiğinden bu yana takım sadece Erzurum maçının ilk 30 dakikasında ekstra futbol oynadı. Şimdi sorumuz şu: Ondan sonraki tüm performanslar Cocu/Koeman döneminin bile gerisinde mi? Bana öyle geliyor da.
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Maçın starı
Yasir ilk maçta olduğu gibi istikrarlı bir performansla parladı. Fenerbahçe altyapısından yetişen bu oyuncuyu görüp sonra da Fenerbahçe formasını giyenlere bakınca Ersun hocaya altyapılara bakmasını tavsiye etmekte bir sakınca görmüyorum.
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Maçın olayı
Artık Slimani değil olay. Artık onun normali o. Artık onun yerine kim oynasa olur. Girdiği korkunç döngü artık bir kabusa bir trajediye dönüştü. Bu tip bir çöküşü hiç görmediğimi söylemem lazım. Fenerbahçe’nin korkunç oyununa rağmen 1 metreden kaçırdıklarını atsa şu 10-15 gol bandına gelirdi. Ben büyüye inanmam ama inanlar için inanmayanları inandırmak için harika bir örnek olduğunu söylemem lazım.
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Kısa mesaj
Skrtel’siz Malatya, Göztepe ve muhtemelen Kayseri maçları. Zaten zor olan kabusa dönebilir. Sonra da Kadıköy’e Aykut Kocaman’ın Konyaspor’u geliyor.
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Ahmet Ercanlar - Hürriyet
"Utanç verici"
Sen kendi haline bakmayıp rakibe saygı duymazsan alt lig takımı gelip seni eleyip gider. Fenerbahçe tarihi boyunca böyle zulüm görmedi. Formayı hak etmeyen futbolcular, maça normal düzeni bozarak çıkan Ersun Yanal, garip bir durum. Gerçekten Fenerbahçe’nin içinde bulunduğu durum utanç verici. Ümraniyespor 2 maçta da hakkederek kazandı ve üst tura geçti.
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1- Ersun Yanal rakibini hiç incelememiş. Ümraniye kalabalık orta saha ile oynayan iyi bir takım. Bu takıma karşı orta sahasız çıkmak intihardı.
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2- Fenerbahçe’de formayı hak etmeyen, sahada hiçbir şey yapmayan çok sayıda oyuncu vardı. Bu hale nasıl geldi bu takım bir tartışma konusu.
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3- Sarı lacivertliler için lig çok kritik. Ümraniyespor’dan çok daha iyi takımlarla oynayacaklar. Her maç final gibi.
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Gürcan Bilgiç - Sabah
Koç’u tekziptir!Herkes Fenerbahçe'nin ligdeki kalan maçlarını konuşuyor ama en yakın hedefin kupa olduğunu sürekli ıskalıyorlar. O yüzden Ümraniye maçına "final" gözüyle bakması gereken ve bunu hissettiren bir takım olmalıydı sahada.
17/26
İlk maçta skoru alan rakibin kendi sahasında kalabalık kalarak, işi zora sokması beklenmeyen bir şey değildi. 28'de gelen Frey değişikliği ise formsuz olanın sadece oyuncular değil, Ersun Yanal olduğunu da gösterdi. Tek kişilik orta saha ile pas yüzdesi yüksek bir takıma karşı oynamayı maç öncesinde hangi analiz ile yaptı, bilemiyorum. Dirar'ı sağ kanada, Ayew'i santrfora çekerek biraz taşları yerine oturttu.
18/26
Oyunun alanının genişlemesi, topun kanatlara ve sıfıra oynanması bu maçın kesin emirlerinden oldu. Buna rağmen uzun boylu Slimani de duran toplarda pozisyon alan stoperler de etkili vuruşu bir türlü gösteremediler. Topu hep isteyen Valbuena'nın, oyunun hem en göze batanı, hem de en etkisizi olması da ilginç. Fransız ayağına her topu aldığında adam eksiltmeyi isteyip, tekde oynamaktan kaçınınca, üstüne gelen iki rakipten de kurtulamadı.
19/26
Böylesine çaresiz ve vasat altı bir gecede, Skrtel'in de kırmızıyı görmesiyle eller tamamiyle havaya kalktı. Gerçekten de çok net bir tablo aslında. Birbirleriyle tüm ipleri koparmış takımın, "forma oynar" diyen bir başkanı tekzip ettiğini gördük.
20/26
Bu elenmenin altına "şanssızlık" yazılmayacak. Daha iyi plan yapan ve daha akıllı oynayan Ümraniyespor, bu vasıfların hiçbirine sahip olmayan Fenerbahçe'yi, hem sahada hem de kenar yönetimde sildi, attı!
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İlker Yağcıoğlu - Takvim
Kupada da hüsran
F.Bahçe Avrupa'ya gitmenin tek yolu olan Ziraat Türkiye Kupası'na da veda ederek taraftarlarını bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı. Açıkçası iki maçın sonunda Ümraniye'nin mücadelesiyle turu hak ettiğini söyleyebilirim. Bu aralar Fenerbahçe taraftarının en sık sorduğu soru: Bu takımın problemi ne? Sıkıntı nerede? Doğrusu mantıklı bir cevap vermek çok zor. Herşeyden önce Fenerbahçe'nin bir sistemi yok.
22/26
DAHA ÖNCE BİTERDİ
Takıma baktığım zaman ne oynadığını anlamıyorum. Hücum mu yapıyor, defans mı yapıyor belli değil. Zaman zaman baskı yapıyor ama o da yeterli değil. Böyle olunca da rakip bir alt ligden olsa da istediği gibi pas yapabiliyor. F.Bahçe oyun üstünlüğünü rakibe kabul ettiremiyor.
23/26
Girdikleri pozisyonları gole çeviremeyince de ister istemez panik başlıyor. Kimse Fenerbahçe 10 kişi kaldığı için tur gitti zannetmesin. Volkan olmasa Ümraniye maçı daha önce koparabilirdi.