Flaş sözler: 'Ali Koç, Aykut Kocaman ile devam ederse...'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.
Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Habertürk Gazetesi yazarı Fatih Altaylı, bugün yazdığı yazısında Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç'un hoca sürecine değindi ve eleştiride bulundu.
Fotoğraflar: Arşiv
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Aykut Hoca hala istifa etmedi, yeni yönetim de göndermedi. Sizce “Acaba kalsa olur mu?” diye nabız yoklanılıyor olabilir mi?
- Ali Koç’un; Aykut Kocaman’la yollarını ayırmadığı her gün aleyhine yazıyor, taraftar gözünde kredisini tüketiyor. Ali Bey, Aykut Kocaman ile yola devam ederse, baştan çok büyük darbe alır yönetimi. Kocaman da sezon sonunda sözde istifa edecekti. Kocaman’ın ne istifa sözü doğrudur ne istifa etmeme sözü. Tam bir tuluat var orada. Bazı hocaların iyi bir lobi gücü var - Taraftar net olarak istemiyor ancak birçok spor yazarı Aykut Hoca için hep pozitif. Desteği sağlam. Sizce bunun nedeni nedir? - Bazı hocaların, bazı futbolcuların, bazı yöneticilerin çok iyi bir lobi gücü var. Bağlama sanatında ustalar. Gazetecileri de bağlıyorlar anladığım kadarıyla. Bizim görmediğimiz ne var? Vallahi bilemem.
Fotoğraflar: Arşiv
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COMOLLI KAÇ OYUNCU ALDIRMIŞ, KAÇ PARA ÖDETMİŞ?
- Damien Comolli diye bir adam getirdi Ali Koç. Çok büyük futbolcular bulan bir adam. Çok oyuncu kazandırdı çalıştığı kulüplere...
- Bak işte buna çok gülüyorum. Kimi bulmuş? Mesela Liverpool’a Suarez’i bulmuş. Peki, Suarez’i bulmuş da bir de bulamadıkları var. Kaç oyuncu aldırmış, kaç para ödetmiş, bunlardan kaçı olmuş, kaçı olmamış? Şimdi bol paralı, Avrupa kulübünde bunları yapmak biraz daha mümkün, belki 20 oyuncu getir. Ama F.Bahçe’nin maddi manevi böyle bir lüksü var mı?
Fotoğraflar: Arşiv
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LUIS ENRIQUE YA DA KLOPP GİBİ İSİM LAZIM
- Sizce Ersun Yanal, F.Bahçe’nin yeni teknik direktörü olabilir mi?
- Allah aşkına Ali Koç gibi büyük iddialarla geleceksin sonra Aykut mu, Ersun mu diye tartışacaksın. Ali Koç isen eğer ve büyük bir kampanya ile gelmişsen, son derece ağırlıklı bir yönetim kurmuşsan, soyadın da Koç ise ona göre bir hoca getireceksin. Beklenti böyle bir şey yönünde... Luis Enrique mi olur, Kloop mu olur, bilemem. Öyle bir isim lazım.
Fotoğraflar: Arşiv
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- Yeni sezon için isim öneriniz?
- Aziz Yıldırım Sezonu
Fotoğraflar: Arşiv
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın'dan gündem yaratacak açıklama! Akın, sarı-lacivertli kulübün yeni teknik direktörünü canlı yayında açıkladı. İzlemek için videoya tıklayınız...