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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
22 Mayıs 2019 - 11:02,

Flaş karar! Beşiktaş anlaştı ve Caner Erkin...

Beşiktaş forması giyen Caner Erkin'le ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor...

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Caner Erkin, Inter'e transfer olduğu dönem yaşadığı sorunlar nedeniyle yeniden Türkiye'ye dönmüş ve Beşiktaş'la sözleşme imzalamıştı.

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Tecrübeli futbolcu, ilk sezonunda çok iyi performans göstererek taraftarın sevgilisi oldu.

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Fakat sonraki süreçte inişli çıkışlı performans sergileyen Caner, formayı Adriano'ya kaptırdı.

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Yıldız futbolcu için son dönemde çeşitli iddialar ortaya atılırken Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi.

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Siyah beyazlı ekip transfer olduğu PSV kulübünde bekleneni veremeyen Aziz Behich için devreye girdi.

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Beşiktaş'ın Avustralyalı sol bekle anlaşma sağladığı iddia edildi.

7/15Caner Fenerbahçeye mi

Caner Fenerbahçe'ye mi?

Bu gelişmenin ardından hiç şüphesiz gözler sol bekte görev yapan Caner Erkin'e çevrildi.

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Beşiktaş ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Caner'in takımdan ayrılma kararı aldığı medyaya yansımıştı.

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O dönemin başkanı Aziz Yıldırım, kısa süren Inter serüveni sonrası Erkin'in geri dönüşünü veto etti.

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Siyah-beyazlı ekiple 1 yıl daha kontratı bulunan Fenerbahçe'ye döneceği konuşuluyor.

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Başkan Ali Koç, sezon başı yaptığı açıklamada Caner ve Gökhan Gönül için "Türkiye'nin en iyi sağ ve sol bekini elimizle karşı takıma verdik" demişti.

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Önümüzdeki sezon Fenerbahçe'ye transfer olacağı yazılan Caner, bu sezon ligde Beşiktaş 23 maçta görev alırken 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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Caner Erkin'in 30. yaş günü böyle kutlanmıştı...

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