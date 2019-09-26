Fernandao'dan şok itiraf! Suudi Arabistan'da...

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu, Globo'ya verdiği röportajda şok itiraflarda bulundu.
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BAŞINDAN GEÇENLERİ ANLATTI
Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra önce Suudi Arabistan'a giden ardından eski takımlarından Bahia'ya giden ve bu sırada bebeğini kaybeden Fernandao, başından geçenleri anlattı.
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EN KÖTÜSÜ SUUDİ ARABİSTAN'DI
Globo'ya röportaj veren Fernandao, Suudi Arabistan'da geçirdiği kısa dönemin kariyerinin en kötü anları olduğunu belirtirken ''Kariyerimin ve hayatımın en kötü yıllarıydı. Suudi Arabistan, tamamen kapalı, dine göre yaşayan bir ülke. Ailem, sokakta rahat bir şekilde yürüyemiyordu bile. Arabistan'ın kültürüne ve adetlerine alışamadık. Bu da benim performansımı etkiledi. Bir gün eve geldiğimde eşimi ağlarken buldum. Brezilya'ya dönmek istiyorum diye ağlıyordu. Bu sırada eşim Daiana hamile kaldı.'' diye konuştu.
3
PSİKOLOJİM YIKILMIŞTI
Bebeklerini doğum sırasında kaybeden Fernandao, acı veren o günleri ise ''Maalesef bebeğimizin kalbi daha annesinin içindeyken durdu. Hayatımızın en büyük şokuydu. Her şey bizim için bitmişti. Psikolojim yıkılmıştı. Artık Suudi Arabistan'da kalmamız imkansızdı. Daiana, Brezilya'ya gidip ailesi ve arkadaşlarına yakın olmak istedi.
4
BEBEK GÖRÜNCE AĞLIYORDUM
Depresyona girmiştim, hiç güçlü hissedemiyordum. Küçücük bebeğinizi gömmek ne kadar zor bir şey... Bakamadım bile. Gözlerimi kapadım ve açmak istemedim. Dışarıda bir bebek görünce ağlamaya başlıyordum.
5
BU DEPRESYON BİZİ MAHVETTİ
Bu durumdan tabii ki en çok Daiana etkilendi. 9 ay boyunca bebeği karnında taşıyor ve bir anda kaybediyor. Ellerimizin arasına bebeğimizi alamamak bizim için çok acı vericiydi. Bu depresyon bizi mahvetmişti.
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BAHIA'YA DÖNMEK MOTİVE ETTİ
Beni tekrar motive eden şey ise Bahia'ya dönmek oldu. Her şeyini bildiğim bir yer. Zaten her zaman Bahia'ya dönmek istediğimi söylüyordum. Ama dönmemin asıl nedeni ailemin rahat hissetmesiydi. Hatta transferde ilk teması ben kurdum ve gelmek istiyorum dedim. Ardından transferim tamamlandı.
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YENİ ÇOCUĞUMUZU DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ
Şimdi Brezilya'dayız. Daiana ise tekrar hamile. Hep beraber Levi'yi bekliyoruz. 11 yaşındaki David ve 5 yaşındaki Daniel'in yanına gelmesini dört gözle bekliyoruz.
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Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olan Eljif Elmas, performansıyla göz dolduruyor. Genç oyuncu Sampdoria maçında otoriteler tam not aldı.