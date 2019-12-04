'Ferdi Kadıoğlu' piyangosu!

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Sarı Lacivertli formayla ilk kez bir resmi maçta ilk 11’de yer almıştı...
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İstanbulspor'a karşı etkili bir oyun ortaya koyan genç yıldız, 1 gol 1 asistlik performans göstererek sahadaki en etkili isim oldu.
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Daha önce oynanan hiçbir resmi maçta ilk 11’de forma giyemeyen 20 yaşındaki futbolcu, İstanbulspor karşısında Teknik Direktör Ersun Yanal tarafından ilk 11’de sahaya sürüldü ve 1 dakika içinde 1 gol ve 1 asistlik performans gösterdi.
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Rakip savunmaya zor anlar yaşatan Ferdi Kadıoğlu, sergilediği performansla teknik heyetten tam not almıştı.
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MOSES SAKATLANINCA
Fenerbahçe'de Victor Moses yaşadığı sakatlığın ardından ilk yarıyı kapattı.
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Dünkü maçta attığı depar sırasında ağrı hisseden Moses'ın sol üst adelesinin üst tarafında grade 2 kısmı yırtık tespit edildi. Moses'ın tedavisine hemen başlandı.
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Nijeryalı futbolcunun önceki sakatlığı sol üst adalenin alt tarafındaydı. Bu sakatlığın ise sol üst adalenin üst tarafında olduğu belirtildi. Moses, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği, Sivasspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçları kaçıracak.
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FERDİ İLK 11'E Mİ?
Bu gelişmenin ardından İstanbulspor maçı performansıyla göz dolduran Ferdi Kadıoğlu, Ersun Yanal tarafından ilk 11'de sahaya sürülebilir.
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Sarı lacivertlilerin cuma günü Gençlerbirliği ile Kadıköy'de oynayacağı mücadelede Ferdi'nin dışında Deniz Türüç de Rodrigues ile birlikte kanatlarda görev alabilecek diğer isim.
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Bu konuda son söz teknik direktör Ersun Yanal'ın...
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"Doğru zamanda doğru hasat yapmamız gerekiyor"
İstanbulspor karşısında üstün bir oyunla sahadan 4-0’lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal maçın ardından konuştu.