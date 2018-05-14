Fenerbahçe'nin 7 gollü Karabük galibiyeti sonrası: 'Yapılanı etik bulmuyorum'

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.
1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.
O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon kişiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, 68.yılında günlükortalama 3.3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.
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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.
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Karabük ilk devreyi 9 puanla tamamlamıştı, 15’inci Antalya’yla puan farkı 8’di. Yani ortada büyük bir enkaz yoktu aslında; futbolda yüzlerce takım bu noktalardan geri döndü. Yüzlercesi de dönecek... Premier Lig’de bu sezon ilk 7 maçı 0 puanla kapatan, 16’ncı haftada da aynen Karabük gibi 2 galibiyeti olan Crystal Palace, sezonu 44 puanla 11’inci tamamladı mesela.
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Ancak ne olduysa oldu, Karabük yönetimi devre arasında Poko, Seleznyov, Ceyhun, Grozav, İlhan, Dany, Tanase gibi aslarını markete koyup Aralık’ta lige veda kararı aldı. Devre arasında kasalarına giren para nedir bilmiyorum, çünkü bonservisli tek satış 1,4 milyonluk Poko gibi görünüyor. Ancak belli ki futbolcu alacak ve maaşlarından kurtulmaktı amaç. Sezonun ikinci yarısındaki 16 maçın 15’inde yenildiler ve ligin tadını kaçıran bir fikstür olarak geçirdiler son 4 ayı. Doğrusu şunu fena halde merak ediyorum: Aynı durum PL’de yaşansa, lig yönetimi bu kararı nasıl karşılardı? Etik bulur muydu? Çünkü PL’de bir maça as kadronuzla çıkmamanız bile, etik dışı kabul edilip cezalandırıldı geçmişte. Ben Karabük yönetiminin yaptığını da etik bulmuyorum doğrusu. Bu ligde bir galibiyet karşılığı yayın havuzundan 2,2 milyon lira alıyorsunuz. İddaa, Spor-Toto, Ziraat gibi sabit gelirler de cabası. Yaptığınızın teknik ya da hukuki olarak bir sakıncası yok, evet. Ama Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, Göztepe, Fenerbahçe’den böyle farklar yemek bence bir ligin kalitesini bilinçli olarak düşürmek demek.
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Dün Fenerbahçe, resmi bir idman yaptı, Karabük’e gelen her takım gibi. Soldado ve Fernandao idmanın en iyileri olarak gözüktüler dün akşam. En az 6 fark kritikti, zira çok düşük bir ihtimal de olsa iş Galatasaray’la genel averaja kalırsa, avantajlı duruma geçmiş oldular o sayede.
Maçın adamı: Roberto Soldado
Kariyerinde asist sayısı neredeyse gol sayısından fazla olan çok enteresan bir santrfor Soldado. Dün de ileri uçta Fernandao’yla ikili oynayınca bu yönünü ortaya koydu.
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Rüştü Reçber / Beklendiği gibi
Fenerbahçe sahaya sadece kazanmak için değil, averajını düzeltmek ve şampiyonluk şansını son haftaya taşımak için de çıktı ve çimlere adım atan kadro da bize bunu açıkça gösteriyordu.Karabük takımı ligden düşmüş olabilir, bir hedefi olmayabilir ama sonuçta Fenerbahçe maçı onlar için ‘vitrin’ niteliğindeydi. Bu bağlamda belki kalite olarak değil ama mücadele açısından sahada var olmak isteyeceklerdi. Maçta Fenerbahçe’nin istediği erken golü bulmaktı. Çünkü rakibinin direncini kırabilmek adına bu çok önemliydi. Ve öyle de oldu... Karşılaşma golle başladı. İkinci ve üçüncü gol de gelince işler tamamen Fenerbahçe’nin istediği yöne doğru ilerledi.
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DiRENCi KIRDILAR
Topa sahip olmak bu işin temeliydi ve Fenerbahçe bunu başaran taraftı. Sürekli rakip ceza sahasındaydılar, yakaladıklarını attılar. Daha ilk devre bittiğinde skor 4-0’a gelmişti bile... Ne istediğini iyi bilen bir takım olarak sahada olan sarı lacivertliler, bu düşüncelerini ikinci devre başlar başlamaz da devam ettirmeyi bildi.Direnci tamamen kırılan Karabük, sadece topu 18’in dışında tutmaya çalıştı. Baskıyı artıran Fenerbahçe’de ise hedeflenen tek şey Karabük’ten istediğini alarak dönmekti. Fenerbahçe’de adam eksilten ve hızlı oynayan isimlerin sayısı fazla olsaydı, sarı lacivertliler her hücumda tehlike yaratıp daha fazla gol de atabilirdi.
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VALBUENA GiRSE...
Dünkü kadro, disiplin içerisinde ve iş ciddiyeti altında elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı ve 7 golle bunu yaptı da... Fenerbahçe’nin en büyük dezavantajı ise, herkesin yakalanan pozisyonların içinde olmaya çalışmak istemesiydi.Karabükspor karşısında altıncı gol gelene kadar sarı lacivertli ekibin bulduğu pozisyon sayısı o kadar fazlaydı ki, sayısını bile hatırlamıyorum. Gördüğüm tek şey ise, kaçanların atılanlardan daha kolay olduğuydu.Bitiricilikte sıkıntı yaşanırken Valbuena hâlâ dışarıdaydı ve 10 dakika kala girdi. Acaba Fransız oyuncu daha erken girse, Fenerbahçe averajı düzeltmenin yanı sıra kendini öne de taşıyabilir miydi?
MAÇIN ADAMI: FERNANDAO
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Futbolu eleştirilen F.Bahçe şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımayı nasıl başardı?
F.Bahçe son haftalarda hesap maçları yaparak bu noktaya geldi. Futbolcu kapasitesi yanında Aykut Kocaman’ın da kararları çok tartışıldı. Ama Beşiktaş’ı G.Saray’a yenilmesi ve Başakşehir’in kaybettiği puanlar, F.Bahçe’yi potaya soktu.
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Ligi ilk 2 içinde bitirme ihtimali yüksek olan F.Bahçe’nin kadrosu Devler Ligi’ne yeter mi?
F.Bahçe dün 10-0 yapacağı ve genel averajda G.Saray’ı geçeceği maçta bile mental olarak bitmiş Karabükspor’a gol pozisyonları verdi. Valbuena’yı 81’de oyuna alan Aykut Kocaman zihniyeti seneye bu takımın 10’da 7’sini değiştirmek durumunda.
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Averaj takımı haline gelen Karabükspor yakın zamanda Süper Lig’e geri dönebilir mi?
Mental olarak bitmiş, Ünal Karaman’ın ağabeylik yaptığı bu takım dün akşam da Süper Lig takımıydı. Fenerbahçe’yi birçok 2. ve 3. Lig takımı Türkiye Kupası’ndan da eledi. Karabük daha şahsiyetli oynamalıydı. Karabük’ün lige dönmesi zor görünüyor.